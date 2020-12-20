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Зеленский объяснил, почему во время пандемии в Украине строят дороги

20 декабря 2020, 07:27
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В Украине за год сделали в 10 раз больше дорог, чем за десять лет в сумме, сказал президент.

Зеленский
Зеленский рассказал, почему во время пандемии строят дороги / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что инфраструктура очень важна в борьбе с пандемией, так как "скорые начали добираться до больных быстро".

"Многие обвинения в мой адрес, мол, во время пандемии я уделял много времени инфраструктуре. Сейчас люди увидели, что наши скорые начали добираться до больных быстро", - рассказал Зеленский в интервью для The New York Times, его текст размещен на сайте президента.

По словам президента, дороги позволили пожарным машинам оперативно добираться к местам возгорания, в частности во время лесных пожаров на Луганщине.

"А сейчас не за сутки можно доехать, а появилась возможность добираться за минуты. Когда тушили пожары, мы сохранили огромное количество жизней. Сейчас мы видим, что инфраструктура важна. Мы уже сделали, и это подтверждено, четыре тысячи километров дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год сделали в 10 раз больше, чем за десять лет в сумме. Это, я считаю, правильный шаг. Скажу честно, я этим очень горжусь, считаю, что здесь все мы сработали", – объяснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что у Украины есть шанс за четыре-пять лет построить все инфраструктурные узлы. Он также обратил внимание на строительство сообщения с оккупированными территориями.

"Туда тоже теперь добираются гуманитарные грузы как из Украины, так и от Красного Креста. Там мы просто построили мосты, открывали КПВВ – контрольно-пропускные пункты, этого не было. То же сделали на территории, прилегающей к оккупированного россиянами полуострова Крым. Там тоже открыли современные КПВВ, люди приезжают, они могут там получить все административные, финансовые услуги, отдохнуть, принять душ", – подытожил Зеленский.

Заявления Зеленского в интервью The New York Times – о чем еще говорил президент:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ​Украина готова изменить Конституцию в направлении децентрализации согласно с Минским соглашениям, но не на условиях России.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что избранный президент США Джо Байден​ мог бы усилить переговоры в Нормандском формате.​ По его мнению, США могли бы сильно повлиять на прогресс с переговорами. Более того, президент надеется на поддержку Штатов в процессе реинтеграции Донбасса.​

Владимир Зеленский дороги пандемия коронавируса новости Украины
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