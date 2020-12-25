Зеленский оценил вероятность прямых переговоров с Путиным по Донбассу

Мы должны провести глобальные переговоры с Путиным - Зеленский / УНИАН

На данный момент нет предпосылок для прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина. Разговор состоится в том случае, если произойдут проблемы с организацией встречи советников лидеров стран Нормандского формата. При этом главы двух государств должны вести диалог об урегулировании российско-украинского конфликта.

Как рассказал президент Зеленский в интервью изданию Фокус, если он инициирует телефонные переговоры, Путин пойдет на диалог. Переговоры произойдут в том случае, если возникнут проблемы с встречей в рамках советников. Но сейчас предпосылок для прямого диалога нет.

"Потому что нет предмета для разговора. Если продолжится задержка с встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться", - сказал украинский гарант.Читайте такжеПутин не пойдет на уступки по Донбассу: в СНБО объяснили, как действовать Зеленскому

При этом, как полагает Зеленский, переговоры по разрешению конфликта России и Украины должны проходить не только в Нормандской формате, но и в рамках прямого диалога двух президентов.

"Потому что есть вопросы, которые мы не нарушаем в нормандском формате - ни вопрос заложников в России или в Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат чисто о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", - подчеркнул глава украинского государства.

Переговоры Зеленского и Путина