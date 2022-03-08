Зеленский отзывает украинских миротворцев для защиты государства

В Украину прибудут высокопрофессиональные военные со всех миссий в мире.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отзывает всех украинских миротворцев с миссий в мире для обороны государства против российского агрессора.
"Президент Украины В.Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев – высокопрофессиональных военных – со всех миссий в мире. Вместе с оборудованием. Для усиления уже сейчас нашей армии в отпоре российской агрессии. Слава Украине!", - написал заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в Facebook.
Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова получила медаль Свободы Рональда Рейгана, которую передал руководитель Президентского фонда Рейгана Фредерик Райан для президента Украины Владимира Зеленского.
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Автор: Ульяна Полищук