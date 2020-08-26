Зеленский провел телефонный разговор с Помпео: что обсуждали

Зеленский и Помпео обсудили ситуацию на Донбассе / Офис президента

В среду, 26 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Майком Помпео. В ходе беседы они обсудили перемирие на Донбассе.

Об этом сообщили в Офисе президента.

По словам украинского президента, государственный секретарь США приветствовал установление режима тишины на Донбассе.

"31 день боевых потерь среди военных нет. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке США и Европы", - заявил Зеленский на своей странице в Твиттере.

Президент также поблагодарил госсекретаря за поддержку территориальной целостности Украины и двухпартийную поддержку.

Читайте такжеУ Зеленского анонсировали новую встречу по Донбассу: названы срокиНапомним, ранее президент Владимир Зеленский заявив, что войну на востоке Украины можно закончить уже в 2020 году.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Euronews, сообщили в Офисе президента.

В то же время он добавил, что если нормандский формат (Украина, Россия, Германия и Франция) для урегулирования конфликта не будет работать, то Киев будет думать о новом плане для разрешения противостояния.