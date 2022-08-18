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Зеленский провел встречу с Гутерришем: о чем договорились

18 августа 2022, 17:01

Во Львове проходят трехсторонние переговоры президента Украины, лидера Турции и генсека ООН.

Зеленский, Гутерриш
Зеленский, Гутерриш

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Подробности переговоров во Львове глава государства рассказал в своем Telegram-канале.

"Договорились о продолжении координации по реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития, вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождение из плена наших военнослужащих и медиков", - рассказал президент.

Зеленский также отметил, что отдельное внимание было уделено теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС.

"Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН обязана обеспечить сохранность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от русских войск", - подытожил президент Украины.

Напомним, сегодня, 18 августа, во Львове проходят трехсторонние переговоры президента Украины Владимира Зеленского, лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерреша.

Ранее сообщалось, что во время встречи стороны обсудят шаги, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем, путем усиления деятельности созданного механизма экспорта украинского зерна на мировые рынки.

Изначально запланирована двусторонняя встреча Зеленского и Эрдогана, а уже после нее лидеры двух стран проведут трехстороннюю встречу с участием генсека ООН Антониу Гутерреша.

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война в Украине Владимир Зеленский Антониу Гутерриш
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