Зеленский рассказал о серьезном шаге вперед по Донбассу

В Украине сделан серьезный шаг по Донбассу, полагает Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина сделала серьезный шаг вперед по Донбассу – на части территории востока государства в течение месяца соблюдается режим тишины, у нашей стороны нет боевых потерь.

Война на Донбассе для нашей страны является самым главным вызовом, рассказал глава государства в интервью телеканалу Україна 24.

Зеленский добавил, что главная его задача – прекратить войну, вернуть все территории и вернуть людей домой.

"Самый главный вызов для нашей страны – это война на востоке Украины, мы это понимаем, теряем людей, лучших, героев, молодых людей... Они защищают будущее страны…", – отметил украинский лидер.

Президент подчеркнул, что прекращение войны – главная задача и его команды.

"...Сегодня уже по крайней мере месяц как происходит, с плюсами и минусами... сохраняется режим тишины. Боевых потерь... в течение месяца нет, я горжусь этим очень... и верю, что это серьезный шаг вперед", – сказал Зеленский.

Напомним, на Донбассе с 27 июля вступил в силу новый режим тишины. Ранее на востоке Украины несколько раз вводили режим тишины, украинская сторона обвиняла боевиков в серьезных нарушениях, были потери.