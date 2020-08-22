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Зеленский рассказал о серьезном шаге вперед по Донбассу

22 августа 2020, 12:22

Для Украины самый главный вызов – война на востоке, отметил глава государства.

Зеленский полагает, что в Украине сделан серьезный шаг по Донбассу – Зеленский новости сегодня
В Украине сделан серьезный шаг по Донбассу, полагает Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина сделала серьезный шаг вперед по Донбассу – на части территории востока государства в течение месяца соблюдается режим тишины, у нашей стороны нет боевых потерь.

Война на Донбассе для нашей страны является самым главным вызовом, рассказал глава государства в интервью телеканалу Україна 24.

Зеленский добавил, что главная его задача – прекратить войну, вернуть все территории и вернуть людей домой.

"Самый главный вызов для нашей страны – это война на востоке Украины, мы это понимаем, теряем людей, лучших, героев, молодых людей... Они защищают будущее страны…", – отметил украинский лидер.

Президент подчеркнул, что прекращение войны – главная задача и его команды.

"...Сегодня уже по крайней мере месяц как происходит, с плюсами и минусами... сохраняется режим тишины. Боевых потерь... в течение месяца нет, я горжусь этим очень... и верю, что это серьезный шаг вперед", – сказал Зеленский.

Напомним, на Донбассе с 27 июля вступил в силу новый режим тишины. Ранее на востоке Украины несколько раз вводили режим тишины, украинская сторона обвиняла боевиков в серьезных нарушениях, были потери.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Владимир Зеленский новости Донбасса
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