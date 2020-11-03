Зеленский резко ответил на обвинения в поставках Азербайджану фосфорных бомб

Зеленский ответил на обвинения Сарика Андреасяна / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обвинения кинорежиссера Сарика Андреасяна о военной помощи, которую якобы оказывает Украина Азербайджану, который ведет боевые действия в Нагорном Карабахе. Он попросил не распространять российских фейков.

"Такие вбросы появляются не впервые. Сначала так лгали об Украине и войне на Донбассе. Затем так лгали об Украине и войне в Сирии. Теперь это появилось в контексте войны в Нагорном Карабахе. И все делают одни и те же люди", - заявил президент Украины в Telegram-канале.

По его словам, Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб.

Он возмущен тем, что кинорежиссер решил сделать такое заявление и подчеркнул, что Украина никогда не выступала за эскалацию конфликта.

Так же Зеленский заявил, что убежден, что задача всех художников, всех деятелей культуры - помогать деэскалации, тушить агрессивные эмоции, не усугублять противоречия и тем более не распространять фейки.

Президент Украины также объявил, что у него остался к Андреасяну вопрос о ценностях, человеческой нормальности и искренности.

"Где же был ты, когда война пришла в Украину и когда погибали наши дети? Когда погибали граждане Украины армянского происхождения, а их не один и не два, а десятки! Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего? Понимаю. Потому что это была не твоя война! А сегодня страшно стало, потому что этот ужас пришел и в твой дом. Для меня лично все четко и просто: я за справедливый мир. И Украина точно не поддерживает любые поставки оружия любому. В отличие от другой известной страны, которая как раз и поставляет оружие всем. Потому войны для нее - это хлеб и кровь. Мораль не может быть двойной - для себя и для других. Подумай об этом. И, кстати, моего сына зовут не Марк", - написал Владимир Зеленский.

Что говорил Сарик Андреасян:

Друг президента Украины Владимира Зеленского по временам КВН обвинил его в предательстве и в том, что по его вине гибнут армянские дети.

"Я всегда гордился тем, что какой-то промежуток своей жизни я был твоим другом и всегда во всех интервью говорил, что ты человек с большим сердцем. А вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы и, как выяснилось, это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними", - написал Андреасян в Instagram.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.

27 сентября вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.