Зеленский высказался о "друзьях из Америки" и Донбассе

Зеленский рассказал о друзьях из Америки / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за присоединение к переговорному процессу по Донбассу "друзей из Европы и Америки". Он также благодарен тем партнерам, которые уже помогают с урегулированием.

Как подчеркнул президент в Telegram, события на востоке Украины не должны стать привычными.

"Разрушенная жизнь и вся та искусственно созданная несправедливость, которую ты видишь с передовой, - это то, что нужно непременно исправлять. Расширяя имеющиеся переговорные возможности, в том числе через широкое привлечение наших западных друзей из Европы и Америки", - сказал он.

Зеленский добавил, что также нужно усиливать украинскую армию, чтобы она могла выдерживать ежедневные провокации и давление врага.

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"Мы все это делаем. И я благодарен друзьям Украины, которые помогают нам в этом", - добавил глава государства.