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Зеленский высказался о "друзьях из Америки" и Донбассе

11 февраля 2021, 22:37
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Президент уверен, нужно усиливать украинскую армию, чтобы она могла выдерживать ежедневные провокации и давление врага.

Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о друзьях из Америки / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за присоединение к переговорному процессу по Донбассу "друзей из Европы и Америки". Он также благодарен тем партнерам, которые уже помогают с урегулированием.

Как подчеркнул президент в Telegram, события на востоке Украины не должны стать привычными.

"Разрушенная жизнь и вся та искусственно созданная несправедливость, которую ты видишь с передовой, - это то, что нужно непременно исправлять. Расширяя имеющиеся переговорные возможности, в том числе через широкое привлечение наших западных друзей из Европы и Америки", - сказал он.

Зеленский добавил, что также нужно усиливать украинскую армию, чтобы она могла выдерживать ежедневные провокации и давление врага.

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"Мы все это делаем. И я благодарен друзьям Украины, которые помогают нам в этом", - добавил глава государства.

  • Подконтрольные россиянам боевики из группировок "ЛНР" и "ДНР" хотят создать на оккупированных территориях Донбасса национальные русские государства, которые в дальнейшем могут интегрироваться в Российскую Федерацию - об этом заявил руководитель делегации Украины на переговорах в ТКГ Леонид Кравчук.
  • В захваченном российско-террористическими войсками Донецке 28-29 января состоялся форум "Русский Донбасс". В рамках мероприятия была обнародована новая доктрина "ЛДНР", предусматривающая расширение сотрудничества анклавов с Россией и захват всех районов Донецкой и Луганской областей.
  • Прибывшая из Москвы российская журналистка, глава медиахолдинга RT Маргарита Симоньян на форуме призвала Россию присоединить оккупированный Донбасс.
Владимир Зеленский война на Донбассе новости Украины Офис президента
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