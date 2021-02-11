Зеленский высказался о "друзьях из Америки" и Донбассе

Президент уверен, нужно усиливать украинскую армию, чтобы она могла выдерживать ежедневные провокации и давление врага.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил за присоединение к переговорному процессу по Донбассу "друзей из Европы и Америки". Он также благодарен тем партнерам, которые уже помогают с урегулированием.
Как подчеркнул президент в Telegram, события на востоке Украины не должны стать привычными.
"Разрушенная жизнь и вся та искусственно созданная несправедливость, которую ты видишь с передовой, - это то, что нужно непременно исправлять. Расширяя имеющиеся переговорные возможности, в том числе через широкое привлечение наших западных друзей из Европы и Америки", - сказал он.
Зеленский добавил, что также нужно усиливать украинскую армию, чтобы она могла выдерживать ежедневные провокации и давление врага.
Читайте такжеПутин оценил перспективу присоединения оккупированного Донбасса к РФ
"Мы все это делаем. И я благодарен друзьям Украины, которые помогают нам в этом", - добавил глава государства.
- Подконтрольные россиянам боевики из группировок "ЛНР" и "ДНР" хотят создать на оккупированных территориях Донбасса национальные русские государства, которые в дальнейшем могут интегрироваться в Российскую Федерацию - об этом заявил руководитель делегации Украины на переговорах в ТКГ Леонид Кравчук.
- В захваченном российско-террористическими войсками Донецке 28-29 января состоялся форум "Русский Донбасс". В рамках мероприятия была обнародована новая доктрина "ЛДНР", предусматривающая расширение сотрудничества анклавов с Россией и захват всех районов Донецкой и Луганской областей.
- Прибывшая из Москвы российская журналистка, глава медиахолдинга RT Маргарита Симоньян на форуме призвала Россию присоединить оккупированный Донбасс.