5 строгих запретов: что категорически нельзя делать 28 мая

Что можно делать 28 мая. Важные приметы и традиции, которые уберегут от начала настоящей "черной полосы".

https://glavred.info/primety/5-strogih-zapretov-chto-kategoricheski-nelzya-delat-28-maya-10568309.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 28 мая / фото: pixabay

28 мая церковь чтит память преподобного Никиты Исповедника. Как сообщает Главред, он был епископом Халкидонским. Никита запомнился как милосердный человек. Он помогал нищим, принимал странников в своем доме, помогал сиротам и вдовам.

Никита Исповедник перенес пытки и был отправлен в ссылку за верность Христу и иконам. После его смерти многие пережили чудеса исцеления у мощей святого.

Что можно делать 28 мая

В этот день нужно молиться. У святого стоит попросить о защите домашней птицы от болезней.

В этот день беременным женщинам нужно пойти в поле. Считается, что тогда их будущий ребенок будет иметь такое же крепкое здоровье, что и молодые колоски.

Что нельзя делать 28 мая

1. Нельзя 28 мая оставлять двери дома открытыми. Предки верили, что так из дома убежит счастье, благополучие и спокойствие.

видео дня

2. Нельзя 28 мая ругаться и сквернословить. Считается, что это притянет неприятности в жизнь.

3. Нельзя 28 мая физически работать. Этот день лучше посвятить молитвам и времени с родными.

4. Нельзя 28 мая купаться в водоеме. Предки верили что это к беде.

5. Нельзя 28 мая ругать детей. Считается, что тогда из семьи уйдет благосостояние на целый год.

Приметы 28 мая

Если в этот день нет ветра, то будет хороший урожай.

Если в этот день в муравейнике много муравьев, то скоро поднимется ветер.

Если в этот день активно летают осы, то в ближайшее время улучшится погода.

Если в этот день дождь, то осень будет сухой.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред