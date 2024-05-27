5 строгих запретов: что категорически нельзя делать 28 мая

28 мая церковь чтит память преподобного Никиты Исповедника. Как сообщает Главред, он был епископом Халкидонским. Никита запомнился как милосердный человек. Он помогал нищим, принимал странников в своем доме, помогал сиротам и вдовам.
Никита Исповедник перенес пытки и был отправлен в ссылку за верность Христу и иконам. После его смерти многие пережили чудеса исцеления у мощей святого.
Что можно делать 28 мая
- В этот день нужно молиться. У святого стоит попросить о защите домашней птицы от болезней.
- В этот день беременным женщинам нужно пойти в поле. Считается, что тогда их будущий ребенок будет иметь такое же крепкое здоровье, что и молодые колоски.
Что нельзя делать 28 мая
1. Нельзя 28 мая оставлять двери дома открытыми. Предки верили, что так из дома убежит счастье, благополучие и спокойствие.
2. Нельзя 28 мая ругаться и сквернословить. Считается, что это притянет неприятности в жизнь.
3. Нельзя 28 мая физически работать. Этот день лучше посвятить молитвам и времени с родными.
4. Нельзя 28 мая купаться в водоеме. Предки верили что это к беде.
5. Нельзя 28 мая ругать детей. Считается, что тогда из семьи уйдет благосостояние на целый год.
Приметы 28 мая
- Если в этот день нет ветра, то будет хороший урожай.
- Если в этот день в муравейнике много муравьев, то скоро поднимется ветер.
- Если в этот день активно летают осы, то в ближайшее время улучшится погода.
- Если в этот день дождь, то осень будет сухой.
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