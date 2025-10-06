Что нужно попросить у святых: строгие запреты и приметы 7 октября

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день туман
- Что нельзя надевать в этот день
- Что нужно попросить у святых 7 октября
7 октября церковь почитает память святых Сергея и Вакха. Как сообщает Главред, они происходили из знатного рода и занимали высокие должности при дворе императора Максимиана. Они также были храбрыми воинами и доверенными лицами императора.
Сергей и Вакх служили в языческом войске. Однако они не поклонялись идолам. Они тайно исповедовали христианство. Они даже отказались приносить жертву и открыто признали себя христианами, несмотря на угрозы. Вакх и Сергей подверглись угрозам и унижениям. Их нарядили в женскую одежду, водили в таком виде по улицам города и подвергли жестоким пыткам.
Что можно делать 7 октября
- В этот день нужно помолиться. У святых просят благополучия и здоровья.
- В этот день можно начинать топить в печи.
- В этот день нужно надеть что-то новое. Предки верили, что это принесет здоровье и удачу.
- В этот день стоит перебрать зерно и подготовить его к хранению зимой.
Что нельзя делать 7 октября
1. Нельзя 7 октября ссориться и сквернословить. Иначе конфликты затянутся надолго.
2. Нельзя 7 октября жаловаться на жизнь. Так в вашей жизни станет еще больше проблем.
3. Нельзя 7 октября выходить из дома в старых вещах. Считается, что вы потеряете здоровье и удачу.
4. Нельзя 7 октября работать на земле. Это считается неуважением к святым.
5. Нельзя 7 октября начинать новые дела и отправляться в путешествие. Это неблагоприятный день для подобного.
Приметы 7 октября
- Если в этот день на деревьях еще много листьев, то морозы будут лишь в ноябре.
- Если в этот день много рябины, то скоро ударят сильные морозы.
- Если в этот день сильный туман, то зима будет теплой и мягкой.
- Если в этот день много росы, то скоро сменится погода.
