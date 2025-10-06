Укр
Что нужно попросить у святых: строгие запреты и приметы 7 октября

Ангелина Подвысоцкая
6 октября 2025, 20:26
Что нельзя делать 7 октября. Приметы, которые уберегут от проблем, потери удачи и здоровья.
Что нельзя делать 7 октября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день туман
  • Что нельзя надевать в этот день
  • Что нужно попросить у святых 7 октября

7 октября церковь почитает память святых Сергея и Вакха. Как сообщает Главред, они происходили из знатного рода и занимали высокие должности при дворе императора Максимиана. Они также были храбрыми воинами и доверенными лицами императора.

Сергей и Вакх служили в языческом войске. Однако они не поклонялись идолам. Они тайно исповедовали христианство. Они даже отказались приносить жертву и открыто признали себя христианами, несмотря на угрозы. Вакх и Сергей подверглись угрозам и унижениям. Их нарядили в женскую одежду, водили в таком виде по улицам города и подвергли жестоким пыткам.

Что можно делать 7 октября

  • В этот день нужно помолиться. У святых просят благополучия и здоровья.
  • В этот день можно начинать топить в печи.
  • В этот день нужно надеть что-то новое. Предки верили, что это принесет здоровье и удачу.
  • В этот день стоит перебрать зерно и подготовить его к хранению зимой.

Что нельзя делать 7 октября

1. Нельзя 7 октября ссориться и сквернословить. Иначе конфликты затянутся надолго.

2. Нельзя 7 октября жаловаться на жизнь. Так в вашей жизни станет еще больше проблем.

3. Нельзя 7 октября выходить из дома в старых вещах. Считается, что вы потеряете здоровье и удачу.

4. Нельзя 7 октября работать на земле. Это считается неуважением к святым.

5. Нельзя 7 октября начинать новые дела и отправляться в путешествие. Это неблагоприятный день для подобного.

Приметы 7 октября

  • Если в этот день на деревьях еще много листьев, то морозы будут лишь в ноябре.
  • Если в этот день много рябины, то скоро ударят сильные морозы.
  • Если в этот день сильный туман, то зима будет теплой и мягкой.
  • Если в этот день много росы, то скоро сменится погода.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

