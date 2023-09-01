Как быстро выйти замуж: 5 примет до появления жениха

Не только пойманный букет на свадьбе указывает на то, что вас скоро поведут под венец. Есть еще и другие знаки, что скоро выйдешь замуж.

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Приметы к появлению жениха/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Если у вас еще нет второй половинки, но в глубине души вы мечтаете встретить "того самого" мужчину, который вас будет любить и ценить, то стоит присмотреться к ряду примет, которые свидетельствуют о скором появлении жениха. Описанные ниже приметы к появлению жениха вы могли замечать и раньше, но просто не обращали на них внимание. Ведь такие признаки не ограничиваются лишь букетом невесты, пойманным на свадьбе.

1. Поймать букет на свадьбе

Да, это самая распространенная примета и наиболее известная. Но стоит отметить, что пойманный букет не означает, что вы выйдете замуж уже через месяц, а скорее указывает на то, что среди присутствующих девушек именно вы первой выйдете замуж.

2. Если вас облили вином на свадьбе

Если на чьей-то свадьбе вас случайно облили вином или шампанским, то это указывает не только на то, что вы скоро можете выйти замуж, но и на то, что ваш брак будет крепким.

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3. Крестить ребенка

Считается, что если вас выбрали крестной для ребенка, то вы можете выйти замуж в ближайшие 2-3 года. Есть и другая интерпретация этой приметы – если ребенок, которого вы покрестили, начнет ходить, тогда крестная мама может пойти под венец.

4. Если укололи палец в Новый год

Если в новогоднюю ночь вы случайно укололи или порезали палец, это может указывать на скорое замужество.

5. Сидеть между братьями и сестрами на свадьбе

Если во время чьей-то свадьбы вас случайно посадили между двумя родными братьями или сестрами, то это хороший знак, который может указывать на приближающийся момент, когда вы пойдете под венец.

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