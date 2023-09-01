УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Как быстро выйти замуж: 5 примет до появления жениха

Алёна Воронина
1 сентября 2023, 23:40 обновлено 1 сентября, 23:40
33
Не только пойманный букет на свадьбе указывает на то, что вас скоро поведут под венец. Есть еще и другие знаки, что скоро выйдешь замуж.
Свадьба, невеста, свадебный букет
Приметы к появлению жениха/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Если у вас еще нет второй половинки, но в глубине души вы мечтаете встретить "того самого" мужчину, который вас будет любить и ценить, то стоит присмотреться к ряду примет, которые свидетельствуют о скором появлении жениха. Описанные ниже приметы к появлению жениха вы могли замечать и раньше, но просто не обращали на них внимание. Ведь такие признаки не ограничиваются лишь букетом невесты, пойманным на свадьбе.

1. Поймать букет на свадьбе

Да, это самая распространенная примета и наиболее известная. Но стоит отметить, что пойманный букет не означает, что вы выйдете замуж уже через месяц, а скорее указывает на то, что среди присутствующих девушек именно вы первой выйдете замуж.

2. Если вас облили вином на свадьбе

Если на чьей-то свадьбе вас случайно облили вином или шампанским, то это указывает не только на то, что вы скоро можете выйти замуж, но и на то, что ваш брак будет крепким.

видео дня

3. Крестить ребенка

Считается, что если вас выбрали крестной для ребенка, то вы можете выйти замуж в ближайшие 2-3 года. Есть и другая интерпретация этой приметы – если ребенок, которого вы покрестили, начнет ходить, тогда крестная мама может пойти под венец.

4. Если укололи палец в Новый год

Если в новогоднюю ночь вы случайно укололи или порезали палец, это может указывать на скорое замужество.

5. Сидеть между братьями и сестрами на свадьбе

Если во время чьей-то свадьбы вас случайно посадили между двумя родными братьями или сестрами, то это хороший знак, который может указывать на приближающийся момент, когда вы пойдете под венец.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
свадьба приметы интересные новости
Реклама

Главное за день

Украина получит от США снаряды с обедненным ураном - Reuters

Украина получит от США снаряды с обедненным ураном - Reuters

00:27 Украина
Зима в Украине будет сложной из-за "безумия" Путина - Данилов

Зима в Украине будет сложной из-за "безумия" Путина - Данилов

23:29 Украина
Зеленский отправится с визитом в США: западные СМИ назвали сроки и повестку

Зеленский отправится с визитом в США: западные СМИ назвали сроки и повестку

22:41 Украина
Все главные новости

Последние новости

00:27

Украина получит от США снаряды с обедненным ураном - Reuters

01 сентября, пятница
23:40

Как быстро выйти замуж: 5 примет до появления жениха

23:29

Зима в Украине будет сложной из-за "безумия" Путина - Данилов

22:59

Только гении поймут, что не так с этой головоломкой: нужно дать ответ за 5 секунд

22:41

Зеленский отправится с визитом в США: западные СМИ назвали сроки и повестку

Украине грозит длительный блэкаут этой зимой - ЗакревскийУкраине грозит длительный блэкаут этой зимой - Закревский
22:34

Американский рэппер разбил голову женщине на своем концерте

22:22

В Германии мужчина напал на детей из Украины: 10-летнего мальчика сбросил с моста

22:09

У оккупантов нет шансов: РФ не победит Украину военным путем - Данилов

21:58

Мокрый и подтянутый Галкин перепел песню Ротару про лето

Реклама
21:53

РФ копит ракеты: украинцам назвали вероятные цели массированных ударов оккупантов

21:16

Оккупанты не спрячутся: в ГУР анонсировали новые удары по РФ дальнобойным оружием

20:57

В ГУР узнали вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание Ставки

20:14

ВСУ достигли успехов за последние 72 часа: в Белом доме назвали направление

19:49

8 упражнений от боли в пояснице: секрет Аниты Луценко, как избавиться от проблемыВидео

19:15

Шторм продлится больше недели: в Украину ворвалась мощнейшая магнитная буря

19:10

Кремль, виртуальный диагноз: психическое состояние главного в России резко ухудшилосьмнение

18:48

Война переходит в РФ: у Зеленского спрогнозировали новые удары дронов по России

18:30

Журналисты составили рейтинг самых влиятельных личностей Житомирской области актуально

18:20

Мозговая показала, как выросла ее дочка от молодого певца Аксельрода

18:19

Накроет холодрыга и зальет грозовыми дождями: в Украине похолодает до +12

Реклама
18:19

В Украине обнародуют имена уклонистов и врачей, которые им помогали – Данилов

18:08

С таким не стоит шутить: почему закладывает уши и как бороться с проблемой

17:53

Стук-стук, мобилизациямнение

17:49

Ил-76 перевозили "Шахеды" из Ирана: новые детали удара по псковскому аэродрому

17:02

Ароматная и нежная: как правильно варить гречневую кашу

16:46

ВСУ прорвали "линию Суровикина": в разведке Эстонии назвали направление

16:38

Польша – режиму Лукашенко: "отрежем" Беларусь от Европы в случае провокаций

16:37

Как избавиться от тревожности: простые способы легко ошеломят

16:11

В Украине кардинально изменили программу обучения детей, которые сейчас за границей

16:00

3 вещи, которые нельзя делать 3 сентября: приметы и запреты дня

15:51

Оккупанты раскололись на допросе: спецназовцы ВСУ взяли в плен 19 россиян

15:46

Как не стоит идти на первое сентября: ужасные образы звездных родителей из РФ

15:18

Сдай взяточника - получи 10% денег: в Украине с 6 сентября заработает портал обличителей коррупции

15:11

Не пощадят вертолеты и БПЛА врага: Украина получит антидроновые системы SlingerВидео

15:00

Дожди и грозы налетят на часть областей: какой будет погода в Украине на выходные

14:55

РФ готовит массированные удары по Украине: эксперт назвал цели и сроки атак

14:42

"Вышла из моего шикарного, роскошного магазина": в Сети вспыхнул языковой скандал с продавщицей из ДнепраВидео

14:30

Могут все уничтожить или добавить огоньку: что такое свободные отношения и как их предложить

14:15

Путин провалился в войне, вместо красных линий – страх долгой войны – ГУР

14:05

Задача для гениев: нужно найти снежного барса в горах за 8 секунд

Реклама
13:23

Что значит "скривитися як середа на п’ятницю": Авраменко удивил ответом

13:23

Войска РФ должны выйти из Крыма, есть два пути возврата полуострова – Зеленский

13:21

Эксперт пояснил, ждать ли украинцам затяжных блэкаутов зимой

13:15

Что не любит и кого слушается Буданов: интересные факты про главного разведчикаВидео

12:56

FAVBET уплатил в августе более 500 млн гривен налогов реклама

12:51

Монатик показал, как провел своих детей в школу

12:44

Буданов пояснил, как Кремль пытается обмануть Лукашенко с ядерным оружием

12:32

Дочь Евгения Кошевого удивила чересчур взрослым образом

12:25

Под Москвой после атаки БПЛА горит цех, где делают электронику для ракет – ГУРВидео

12:21

Его нужно продавать: готовим культовый соус для "Биг Мака" в домашних условиях

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять