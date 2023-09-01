Как быстро выйти замуж: 5 примет до появления жениха

Если у вас еще нет второй половинки, но в глубине души вы мечтаете встретить "того самого" мужчину, который вас будет любить и ценить, то стоит присмотреться к ряду примет, которые свидетельствуют о скором появлении жениха. Описанные ниже приметы к появлению жениха вы могли замечать и раньше, но просто не обращали на них внимание. Ведь такие признаки не ограничиваются лишь букетом невесты, пойманным на свадьбе.
1. Поймать букет на свадьбе
Да, это самая распространенная примета и наиболее известная. Но стоит отметить, что пойманный букет не означает, что вы выйдете замуж уже через месяц, а скорее указывает на то, что среди присутствующих девушек именно вы первой выйдете замуж.
2. Если вас облили вином на свадьбе
Если на чьей-то свадьбе вас случайно облили вином или шампанским, то это указывает не только на то, что вы скоро можете выйти замуж, но и на то, что ваш брак будет крепким.
3. Крестить ребенка
Считается, что если вас выбрали крестной для ребенка, то вы можете выйти замуж в ближайшие 2-3 года. Есть и другая интерпретация этой приметы – если ребенок, которого вы покрестили, начнет ходить, тогда крестная мама может пойти под венец.
4. Если укололи палец в Новый год
Если в новогоднюю ночь вы случайно укололи или порезали палец, это может указывать на скорое замужество.
5. Сидеть между братьями и сестрами на свадьбе
Если во время чьей-то свадьбы вас случайно посадили между двумя родными братьями или сестрами, то это хороший знак, который может указывать на приближающийся момент, когда вы пойдете под венец.
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