УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Куда нельзя спать головой: утром будет усталость и отсутствие энергии

Алёна Воронина
8 марта 2024, 09:23
В древних учениях объяснялось, куда лучше спать головой, чтобы утром прекрасно себя чувствовать и быть полным сил. Но есть правила, куда нельзя спать головой.
Сон, девушка спит
Куда нельзя спать головой/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Расставляя дома мебель, не все задумываются, как правильно поставить кровать, чтобы сон был самым лучшим и самым эффективным. Но на самом деле существует немало поверий относительно правильного положения во время сна. Часть из таких поверий пришла к нам еще из древности, при этом в разных странах и культурах сохранилось разное отношение к этому вопросу.

Как должна стоять кровать по фен-шуй

Согласно древнему китайскому учению фэн-шуй, размещение тела человека во время сна может повлиять на то, как он будет себя чувствовать. В этом древнем учении отмечается, что сон головой на восток будет способствовать улучшению умственной деятельности человека, а головой на юг – улучшению здоровья и улучшению качества сна.

Также считалось, что сон головой на юг может улучшить финансовое благополучие человека и привлечь к нему больше денег.

видео дня

Почему не надо спать головой на север

Согласно ведической философии, сон головой на север негативно влияет на энергетику человека. Но при этом также нельзя спать головой на запад, ведь считалось, что это будет отбирать у человека его силу.

Согласно ведам, нужно направлять голову во время сна на юг или восток – тогда энергия планеты будет окутывать человека и может помочь восстановить силы, которые были потрачены на различную деятельность в течение дня.

А вот согласно индийскому учению "васту-шастра", которая занимается изучением привлечения в дом положительной энергии, нельзя спать головой на север, северо-восток и северо-запад. В этом учении отмечается, что если человек будет спать головой на север, то он может стать корыстным и жестоким, если головой на запад – станет эгоистом, а если на восток – сможет достичь внутренней гармонии.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
приметы кровать сон интересные новости
Реклама

Главное за день

ВСУ провели успешную контратаку возле Авдеевки: в ISW раскрыли детали боев (карта)

ВСУ провели успешную контратаку возле Авдеевки: в ISW раскрыли детали боев (карта)

10:03 Украина
Макрон назвал условие ввода войск: в ОП сказали, может ли НАТО воевать в Украине

Макрон назвал условие ввода войск: в ОП сказали, может ли НАТО воевать в Украине

09:49 Мир
РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и "Шахедами": детали обстрела

РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и "Шахедами": детали обстрела

08:16 Украина
Все главные новости

Популярное

Наметет до 10-15 см снега: когда Украину накроют сильные осадки 56213

Наметет до 10-15 см снега: когда Украину накроют сильные осадки

«Трудная жизнь»: российский певец навестил Аллу Пугачеву и наехал на Галкина 38241

"Трудная жизнь": российский певец навестил Аллу Пугачеву и наехал на Галкина

Гороскоп на сегодня 8 марта: Рыбам - нервный срыв, Стрельцу - суматоха 15504

Гороскоп на сегодня 8 марта: Рыбам - нервный срыв, Стрельцу - суматоха

«У него заберут детей»: известный режиссер рассказал о проблемах Киркорова 9796

"У него заберут детей": известный режиссер рассказал о проблемах Киркорова

Последние новости

10:10

Бывшая жена Остапчука жестко осадила его после новости о новом браке шоумена

10:09

Гороскоп на завтра 9 марта: Весам - уверенность, Козерогу - травма

10:08

Предательницу Яну Соломку захейтили в сети, певица в ответ нахамила

10:03

ВСУ провели успешную контратаку возле Авдеевки: в ISW раскрыли детали боев (карта)

09:49

Макрон назвал условие ввода войск: в ОП сказали, может ли НАТО воевать в Украине

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:38

Блины в заливке: десерт на Масленицу, который сведет с ума всех родных

09:23

Куда нельзя спать головой: утром будет усталость и отсутствие энергии

09:11

Уничтожили 50 бригад РФ: полковник ВСУ назвал условие контрнаступления ВСУ в 2024 году

08:16

РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и "Шахедами": детали обстрела

Реклама
08:10

Кремль убил подлинного лидера оппозиции: кем решил заменить Навальногомнение

07:56

Только люди с самым острым зрением заметят R среди K: загадка для проверки внимательности

07:26

Позволил Путину делать все что угодно: Байден жестко ответил Трампу

06:37

Байден обратился к Конгрессу США и вспомнил об Украине: о чем шла речь

06:10

О причинах агрессии России против Украинымнение

05:30

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: нужно за 6 секунд найти вора

05:00

Франция увеличивает контингент своих войск возле Украины

04:46

Могут ли сонники сообщать о будущем: сомнолог дала окончательный ответВидео

04:00

"Днище, вали в РФ": разъяренные поклонники предложили изгнать Славу Каминскую

03:42

Пехоту уничтожают массово: в ВСУ рассказали о "мясных штурмах" на Запорожье

03:30

Хитрый трюк поможет сохранить морковь свежей 6 месяцев: эксперт поделилась секретом

Реклама
02:50

РФ хочет оккупировать 3 крупных города: генерал назвал новые цели оккупантов

02:05

"Мыслите критично": Соловий прокомментировала скандальное интервью с Ефросининой

01:35

Киллиана Мерфи хотят взять новым Джеймсом Бондом - The Sun

00:23

Россия из РСЗО обстреляла Харьковскую область: есть жертвы, повреждены дома и авто

07 марта, четверг
23:05

"Душа лежит к дипломатии": Кулеба раскрыл детали назначения Залужного послом

22:51

РФ оттягивает войска от Авдеевки и перебрасывает на новое направление - Свитан

22:25

Британия дает больше $400 млн на дроны для ВСУ: Шаппс объявил о пакете помощи

22:17

Его будут есть все: быстрый и оригинальный салат из курицы и маринованного лука

22:12

Бушевать будет 6 дней: Украину накрыла новая и очень сильная магнитная буря

21:45

Есть погибшие и раненые: Зеленский рассказал важные детали об ударе по СумамФото

21:43

Оппозиция давит на правительство ФРГ: требует немедленно передать Украине Taurus

21:23

Роскошный букет: как правильно подрезать тюльпаны, чтобы они долго стояли

20:35

Сам выбрал направление: Зеленский объяснил назначение Залужного на новую должность

20:33

Зеленский подписал указ об увольнении срочников в запас: когда состоится

20:18

"Вы получаете мир, помогая Украине": Кэмерон дал Шольцу одназначный намек о Taurus

19:49

Ситуация обостряется: на Харьковщине будут принудительно эвакуировать детей

19:43

Чехия собрала деньги на 800 тысяч снарядов для ВСУ

19:25

Залужному дают новую должность: чем будет заниматься экс-главнокомандующий ВСУ

19:19

"Эпоха мира закончилась": Туск обратился к лидерам Европы с серьезным заявлением

19:15

Лунный календарь на 8 марта: какие вопросы решатся в этот день

Реклама
19:10

Говорили про Приднестровье, но забыли про Гагаузиюмнение

19:07

Слова Макрона о "красных линиях" разозлили Медведева: брызгает слюной

19:04

Влупит 9 градусов мороза: Украину накрывает волна похолодания

19:03

Ирина Билык показала особенный талант сына на редком видеоВидео

18:38

В ЕС сделали громкое заявление об Оборонном союзе: что касается поддержки Украины

18:31

Будет мир и счастье: что нужно сделать с веточкой ивы 8 марта

18:20

Враг не может даже подойти: в ВСУ назвали преимущество Украины на правобережье Днепра

18:01

Камерон Диас возвращается на экраны после 10-летнего перерыва - СМИ

17:50

Мурат Налчаджиоглу веселится на отдыхе с родственниками любовницы

17:43

"Бойцы заплатили за это цену": военный раскрыл правду о рубежах за Авдеевкой

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять