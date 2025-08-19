Не суеверия или поверья: почему понедельник на самом деле тяжелый день

Существуют основательные доказательства того, что понедельник действительно тяжелый день.

Почему понедельник - тяжелый день / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Какой день недели считают тяжелым

С чем связаны такие поверья

Издавна день, который шел после воскресенья, называли понедельником. Что интересно, всегда этот день считался тяжелым и часто старшие люди говорят, что в понедельник не стоит начинать большие дела или заключать важные договоры.

Главред решил разобраться, почему говорят, что понедельник - тяжелый день.

Почему понедельник считают тяжелым днем

Ярослав Сумишин в видео на YouTube рассказывает, что выражение "понедельник - тяжелый день" многие считают суеверным, но зато ученые, физиологи и психологи находят основательные доказательства того, что понедельник действительно тяжелый день.

"Это день после выходных, то есть отдыха, когда происходит адаптация организма к работе независимо от ее характера, умственного или физического", - отмечает он.

Что не стоит делать в понедельник

По словам исследователя, наши предки олицетворяли понедельник с мужчиной в образе дедушки, который встречает и проводит души умерших на пути к потусторонней жизни.

"Понедельник считается тяжелым днем, поэтому в понедельник не начинают какого-то большого дела. Не стоит в этот день выезжать в дорогу, потому что случится несчастье. Если в понедельник мазать дом, то обязательно заведутся тараканы. В понедельник нельзя прясть, начинать жать и так далее. А тот, кто родился в ночь с воскресенья на понедельник, будет прорицателем и знахарем", - отметил он.

Автор видео также добавил, что понедельник издавна считался несчастливым днем.

"В средневековье этот день олицетворялся праздником ведьм и русалок. Отсюда и все беды. Причем такое поверье издавна существовало у многих европейских народов. Например, англичане были уверены, что корабль, который выйдет в море в понедельник, непременно утонет", - говорит исследователь.

Почему украинцев наказывали в понедельник

Кроме того, веру в тяжесть понедельника в Украине можно объяснить конкретными историческими обстоятельствами.

В частности, после внедрения на Руси христианства в конце X века великий князь киевский Владимир приказал всем новокрещеным явиться в воскресенье в храм на молитву, а тех, кто избегал, жестко наказывали именно в понедельник.

О персоне: Ярослав Сумышин Ярослав Сумышин - исследователь, который занимается генеалогией и изучает прошлое. Автор канала Хроники генеалога на YouTube. Он делится интересными и неизвестными историческими фактами. На его канал уже подписалось более 26 тысяч пользователей.

