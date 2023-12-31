Почему нужно обязательно целоваться под бой курантов: ответ удивит

Новый год уже не за горами, и с этим праздником связано множество примет и суеверий. Мы уже писали о том, в какие цвета нужно одеться на Новый год-2024 и куда не стоит ходить, чтобы не навлечь на себя беду. Но это не все новогодние "правила". Есть еще одна традиция - под бой курантов принято целоваться. Зачем это нужно делать и что это принесет, разобрался Главред.
Почему нужно целоваться в новогоднюю ночь
Считается, что эта традиция идет еще из древних культур и уходит корнями в суеверия. В немецком и английском фольклоре первый человек, которого вы встретите в Новом году, определяет, "светит" ли вам удача в течение грядущих двенадцати месяцев. Таким образом, поцеловав любимого человека ровно в полночь, вы обеспечите себе крепкие отношения на протяжении всего года.
Кстати, поцелуи в полночь были традицией в эпоху Возрождения, когда балы-маскарады были популярны по всей Европе. В полночь люди снимали маски, а поцелуи были способом очищения друг друга от зла.
В Шотландии принято целовать всех в комнате, а не только одного человека. Суть этой традиции в том, чтобы объединить и друзей, и незнакомцев.
По еще одной версии, новогодний поцелуй стал традицией в XIX веке. Тогда Новый год праздновали днем, так как вечерами было уже темно, а электричество все еще оставалось роскошью для многих. Немцы придумали зажигать костер , что располагало к интимной атмосфере. Тогда и зародилась традиция праздничного поцелуя, а потом - пустила корни по всему миру.
Что значит новогодний поцелуй
Поцелуй под бой курантов - пожалуй, самый романтический в году. Он означает, что отношения пары переходят на новый уровень.
Также он точно поможет не чувствовать себя одинокими в разгар праздничной суеты.
Кроме того, согласно самому популярному предновогоднему суеверию, если вы поцелуете кого-нибудь в канун Нового года, вас ждет год удачи в любви.
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