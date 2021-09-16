Приметы на 17 сентября: что нельзя делать и как уберечь себя от беды

Что нельзя делать 17 сентября / ua.depositphotos.com

Ежегодно 17 сентября церковь отмечает и православные почитают икону Божьей матери Неопалимая купина. В народе этот день называли - Луков день.

17 сентября существовало множество примет и традиций связанных с луком.

Главной традицией считалось обязательно помолиться Неопалимой Купине, которая охраняла жилища от пожаров и молний. Кроме того, было приняло во время пожара обходить дом вокруг с иконой в руках.

Сегодня гадали по луковой шелухе. Если её после уборки лука оставалось много, значит, предстоящая зима будет снежной и холодной. Если шелухи было мало, то не стоит ждать много снега и сильных морозов.

Что нельзя делать 17 сентября

В доме, где хранилась икона Неопалимая купина, нельзя зажигать огонь - можно накликать несчастье.

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17 сентября нельзя приглашать в дом гостей. С ним могут зайти неприкаянные души, которые по ночам сильно пугают детей.

Нельзя 17 сентября одевать темную одежду - можно привлечь беду и неудачи.

На Неопалимую Купину ни в коем случае не давали в долг и не подавали милостыню нуждающимся. Считалось, что это может притянуть нищету.

Приметы на 17 сентября

К морозу зимой - если 17 сентября увидели большой урожай рябины.

Облака идут друг над другом в несколько ярусов — к переменной погоде с небольшими осадками и последующим похолоданием.

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