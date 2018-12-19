Рецепты на Новый год: "бомбезные" новогодние салаты с ананасами

19 декабря 2018, 06:58

Нужно знать, что включить в новогоднее меню, чтобы угодить Желтой Земляной Свинье.

Названы лучшие новогодние рецепты салата с ананасами
Собраны лучшие новогодние рецепты салата с ананасами / Скриншот видео с youtube.com

До Нового года-2019, по восточному календарю/китайскому календарю он будет проходить под символом Желтой Земляной Свиньи, осталось меньше двух недель, и многие уже составляют новогоднее меню.

Считается, что при встрече Нового года для привлечения в дом благополучия и удачи стоит учитывать вкусы символа будущего года.

В этом плане новогодний стол-2019 легко организовать — Свинью характеризуют как неприхотливое животное и даже называют всеядной.

Составляя новогоднее меню, советуют забыть о блюдах из свинины, чтобы не разгневать символ 2019 года, а также не рассчитывать на полуфабрикаты и покупные блюда, поскольку Свинья любит домашнюю еду.

Обдумывая,  что готовить на Новый год в год Свиньи, стоит обратить внимание на продукты, которые придут по вкусу символу будущего года, и попробовать использовать их в разных блюдах.

Что приготовить на год Свиньи и что должно быть на столе в год Свиньи

При встрече года Желтой Земляной Свиньи в новогоднее меню стоит включить много блюд, в котором есть желтые цвета и его оттенки. Свинья также любит зелень, овощи, фрукты, выпечку. 

Салаты на праздник, закуски на Новый год можно украсить любимыми продуктами Свиньи, добавить желток для цвета. Поскольку готовить на год Свиньи стоит блюда с желтым цветом, Главред решил собрать лучшие новогодние салаты с ананасами.

Салаты на Новый год 2019

Салат с ананасами, "бомбезные" рецепты

Салат с ананасами, птицей и перцами

Ингредиенты для приготовления блюда на новогодний стол-2019: 400 грамм курятины или индюшки, банка консервированного ананаса, нарезанного кольцами, 1 сладкий перец, листья салата, петрушка, йогурт, чеснок.

Как приготовить салат с ананасами

Читайте такжеЧто можно готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертовОтварите, запеките или поджарьте птицу. Птицу, перец и ананасы нарежьте на средние кубики. Порвите салат на небольшие кусочки. Измельченные продукты смешайте.

Добавьте йогурт к другим ингредиентам и все перемешайте. Порежьте петрушку и присыпьте зеленью салат при подаче на новогодний стол-2019.

Салат с ананасами и креветками

Ингредиенты для приготовления блюда на Новый год-2019: 250 грамм отваренных и очищенных креветок, 300 грамм пекинской капусты, 200 грамм сыра бри, баночка консервированных ананасов, нарезанных кольцами, петрушка, йогурт, чеснок и соль.

Как приготовить салат с ананасами

Нарежьте пекинскую капусту нетолстыми полосками, а сыр бри и консервированные ананасы — крупными кубиками. Все ингредиенты смешайте. Натрите чеснок на мелкой терке и перемешайте с йогуртом. Добавьте заправку к остальным ингредиентам и всыпьте соль по вкусу. Петрушку порвите и красиво выложите на салат перед подачей.

Салат с ананасами и мидиями

Ингредиенты для приготовления простого блюда, которое может стать изюминкой новогоднего меню: 200 грамм отваренных мидий, полстакана риса, полбанки консервированных ананасов, нарезанных кольцами, 1 красный сладкий репчатый лук, чеснок, помидоры, йогурт и зелень, соль — по вкусу.

Как приготовить салат с ананасами

Рис отварите. Консервированные ананасы и помидоры порежьте на небольшие кубики, а лук — мелким кубиком. Вареные мидии разрежьте пополам. Смешайте порезанные ингредиенты с отваренным рисом.

Читайте такжеМясо по-французски: лучшие рецепты на Новый годНатрите чеснок на мелкой терке и смешайте его с йогуртом. Добавьте заправку в уже смешанные ингредиенты.

Мелко порежьте зелень и посыпьте ею салат при подаче на новогодний стол-2019.В год Свиньи в новогоднее меню можно внести разные новогодние салаты, например, уже традиционные салаты на праздник — салат оливье, салат мимоза, салат с крабовых палочек, салат шуба или более изысканные блюда — салат цезарь, салат греческий, салат с кальмарами, салат с ананасами, салат с языком, салат гнездо глухаря, салат лесная поляна (салат грибная поляна). Главред уже опубликовал рецепты на Новый год лучших салатов на праздник.

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Новый год салат рецепты
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