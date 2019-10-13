Вкуснейшая солянка: рецепт классический

Солянка с копченостями быстро и просто готовится / Скриншот

Солянка - настоящее народное блюдо, поскольку из сел попало в ресторанное меню и на протяжении многих лет не уступает позиции другим - даже более изысканным блюдам.

Рецепт солянки классической основывается на насыщенном бульоне разных видов - мясном, рыбном или грибном. Для бульонов можно подбирать разные виды мяса, рыбы или грибов.

Бульон и саму солянку готовят не только на плите, но и в мультиварке. Одна из самых популярных солянок - солянка сборная мясная классическая с копченостями и колбасой.

Главред решил узнать, как готовится это блюдо, и раскрыть вкуснейший классический рецепт.

Солянка - рецепт классический

Солянка классическая, ингредиенты:

1,5 литра говяжьего, свиного или куриного бульона;

2 соленых огурца;

1 луковица;

1 морковь;

2 столовые ложки томатной пасты;

400-500 г мяса из бульона и мясных продуктов - копчености, колбаса, колбаски, сосиски;

150 г маслин;

1 лавровый лист;

Соль, перец - по вкусу;

Немного рассола от огурцов;

Немного зелени и долька лимона;

Растительное масло.

Солянка сборная - рецепт пошаговый

Приготовление солянки - не очень трудоемкий процесс - все очень просто. Измельчите лук и морковь - лук порежьте тонкими ломтика, морковь тоже можно порезать, но быстрее будет натереть ее на крупной терке. Огурцы тоже нужно измельчить - порежьте их не очень мелким кубиком, чтобы они чувствовались в супе.

Солянка мясная будет намного ароматнее и сытнее, если измельченные лук и морковь поджарить на растительном масле. Немного растительного масла влейте в кастрюлю, в которой вы будете готовить блюдо, разогрейте и совсем немного поджарьте овощи, чтобы они стали мягче.

Обжаренные лук и морковь перемешайте и всыпьте в кастрюлю кусочки огурцов и снова все перемешайте. Также добавьте томатную пасту, чтобы народная солянка 2019 получила приятный цвет и кислинку. После этого опять все перемешайте и залейте бульоном. Перед использованием бульон не поленитесь процедить.

Рецепт солянки домашней почти воплощен в жизнь - осталось совсем немного шагов. Проварите овощи в накрытой крышкой кастрюле на протяжении 10 минут. Пока овощи варятся - займитесь нарезкой мяса и мясных продуктов.

В рецепт солянки сборной мясной можно включить те виды мясных продуктов, которые остались после праздника, или те, которые вы любите. Если кашу не испортишь маслом, то солянку - колбасой. Исключение - некачественные продукты.

Конечно, солянка домашняя получится намного вкуснее, если в нее положить качественные копчености и колбаски или сосиски, которые сделаны из мяса, а не мясного сырья.

Если вы хотите, чтобы мясо и мясные продукты очень хорошо чувствовались в блюде, - можете порезать их крупным кубиком. Мясо можно просто произвольно нарезать. Нарезанные мясные продукты немного поджарьте на сковороде, чтобы они получили золотистую корочку.

Рецепт солянки с колбасой почти воплощен в жизнь - дело осталось за малым - переложите в суп мясо и мясные продукты, влейте рассол от огурцов, всыпьте соль и все проварите около 10 минут.

Для ароматности в конце приготовления в солянку добавляют лавровый лист - обратите внимание, что его можно варить только 5 минут, потом "лаврушку" вытаскивают.

После этого сборная солянка почти готова - осталось добавить в нее "изюминку". Разрежьте маслины пополам и положите в солянку, измельчите зелень и положите в суп.

Потом все перемешайте, попробуйте и добавьте, если захотите, специи. Накройте суп крышкой и дайте ему постоять около 20 минут. Солянка домашняя подается настоянной, а украшают ее просто - добавляют сметану и лимон.

Это блюдо можно приготовить и с картофелем, хватит 4-5 картофелин. Картофель добавляют в солянку вместе с мясом и мясными продуктами. Если положить в блюдо картофель, то варить ее нужно до готовности этого овоща.

Солянка в мультиварке

Этот рецепт солянки мясной легко можно приспособить для мультиварки - главное - сначала обжарить все ингредиенты в ее чаше, а потом просто соединить. Если готовить солянку в мультиварке, в первую очередь, обжарьте мясо и мясные деликатесы, а потом - овощи.

Если мясные деликатесы очень жирные - овощи можно пожарить именно на их жире, и не лить растительное масло. Солянка в мультиварке по вкусовым качества не должна уступать этому же блюду, приготовленному на плите.

Солянка - рецепт классический: фото этапов приготовления