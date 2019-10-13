  1. Главная
  3. Рецепты

Вкуснейшая солянка: рецепт классический

13 октября 2019, 15:13

Для приготовления народного блюда - солянка с копченостями - не потребуются навыки шеф-повара.

Солянка с копченостями быстро и просто готовится - Солянка мясная классич
Солянка с копченостями быстро и просто готовится / Скриншот

Солянка - настоящее народное блюдо, поскольку из сел попало в ресторанное меню и на протяжении многих лет не уступает позиции другим - даже более изысканным блюдам. 

Рецепт солянки классической основывается на насыщенном бульоне разных видов - мясном, рыбном или грибном. Для бульонов можно подбирать разные виды мяса, рыбы или грибов.

Бульон и саму солянку готовят не только на плите, но и в мультиварке. Одна из самых популярных солянок - солянка сборная мясная классическая с копченостями и колбасой.

Главред решил узнать, как готовится это блюдо, и раскрыть вкуснейший классический рецепт.

Солянка - рецепт классический

Солянка классическая, ингредиенты:

  • 1,5 литра говяжьего, свиного или куриного бульона;
  • 2 соленых огурца;
  • 1 луковица;
  • 1 морковь;
  • 2 столовые ложки томатной пасты;
  • 400-500 г мяса из бульона и мясных продуктов - копчености, колбаса, колбаски, сосиски;
  • 150 г маслин;
  • 1 лавровый лист;
  • Соль, перец - по вкусу;
  • Немного рассола от огурцов;
  • Немного зелени и долька лимона;
  • Растительное масло.

Солянка сборная - рецепт пошаговый

Приготовление солянки - не очень трудоемкий процесс - все очень просто. Измельчите лук и морковь - лук порежьте тонкими ломтика, морковь тоже можно порезать, но быстрее будет натереть ее на крупной терке. Огурцы тоже нужно измельчить - порежьте их не очень мелким кубиком, чтобы они чувствовались в супе.

Солянка мясная будет намного ароматнее и сытнее, если измельченные лук и морковь поджарить на растительном масле. Немного растительного масла влейте в кастрюлю, в которой вы будете готовить блюдо, разогрейте и совсем немного поджарьте овощи, чтобы они стали мягче.

Обжаренные лук и морковь перемешайте и всыпьте в кастрюлю кусочки огурцов и снова все перемешайте. Также добавьте томатную пасту, чтобы народная солянка 2019 получила приятный цвет и кислинку. После этого опять все перемешайте и залейте бульоном. Перед использованием бульон не поленитесь процедить.

Рецепт солянки домашней почти воплощен в жизнь - осталось совсем немного шагов. Проварите овощи в накрытой крышкой кастрюле на протяжении 10 минут. Пока овощи варятся - займитесь нарезкой мяса и мясных продуктов.

В рецепт солянки сборной мясной можно включить те виды мясных продуктов, которые остались после праздника, или те, которые вы любите. Если кашу не испортишь маслом, то солянку - колбасой. Исключение - некачественные продукты.

Конечно, солянка домашняя получится намного вкуснее, если в нее положить качественные копчености и колбаски или сосиски, которые сделаны из мяса, а не мясного сырья.

Если вы хотите, чтобы мясо и мясные продукты очень хорошо чувствовались в блюде, - можете порезать их крупным кубиком. Мясо можно просто произвольно нарезать. Нарезанные мясные продукты немного поджарьте на сковороде, чтобы они получили золотистую корочку.

Рецепт солянки с колбасой почти воплощен в жизнь - дело осталось за малым - переложите в суп мясо и мясные продукты, влейте рассол от огурцов, всыпьте соль и все проварите около 10 минут. 

Для ароматности в конце приготовления в солянку добавляют лавровый лист - обратите внимание, что его можно варить только 5 минут, потом "лаврушку" вытаскивают.

После этого сборная солянка почти готова - осталось добавить в нее "изюминку". Разрежьте маслины пополам и положите в солянку, измельчите зелень и положите в суп.

Потом все перемешайте, попробуйте и добавьте, если захотите, специи. Накройте суп крышкой и дайте ему постоять около 20 минут. Солянка домашняя подается настоянной, а украшают ее просто - добавляют сметану и лимон.

Это блюдо можно приготовить и с картофелем, хватит 4-5 картофелин. Картофель добавляют в солянку вместе с мясом и мясными продуктами. Если положить в блюдо картофель, то варить ее нужно до готовности этого овоща.

Солянка в мультиварке

Этот рецепт солянки мясной легко можно приспособить для мультиварки - главное - сначала обжарить все ингредиенты в ее чаше, а потом просто соединить. Если готовить солянку в мультиварке, в первую очередь, обжарьте мясо и мясные деликатесы, а потом - овощи.

Если мясные деликатесы очень жирные - овощи можно пожарить именно на их жире, и не лить растительное масло. Солянка в мультиварке по вкусовым качества не должна уступать этому же блюду, приготовленному на плите.

Солянка - рецепт классический: фото этапов приготовления

  • Солянка с копченостями быстро и просто готовится Скриншот
  • Солянка с копченостями быстро и просто готовится Скриншот
  • Солянка с копченостями быстро и просто готовится Скриншот
  • Солянка с копченостями быстро и просто готовится Скриншот
  • Солянка с копченостями быстро и просто готовится Скриншот
  • Солянка с копченостями быстро и просто готовится Скриншот
  • Солянка с копченостями быстро и просто готовится Скриншот
  • Солянка с копченостями быстро и просто готовится Скриншот
  • Солянка с копченостями быстро и просто готовится Скриншот
  • Солянка с копченостями быстро и просто готовится Скриншот
  • Солянка с копченостями быстро и просто готовится Скриншот

рецепты солянка
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:57
"Мы общались": Луценко рассказал о знакомстве с сообщниками Джулиани
15:30
Центр Киева перекроют на один день из-за футбола: подробности
15:14
Украина не ответила: в ОБСЕ рассказали о срыве разведения сил на Донбассе Видео
15:14
Полнолуние в октябре и Луна без курса: гороскоп на 14 октября 2019 указал на нешуточные угрозы
15:13
Вкуснейшая солянка: рецепт классический Фото
14:56
"Не существует в природе": Арахамия высказался об особом статусе Донбасса
14:45
Украина заявила протест Турции из-за встречи Эрдогана с "депутатами" от Крыма Видео
14:39
Мраморный маникюр – модный осенний маникюр 2019: красивые идеи дизайна, фото Фото
14:33
В Полтаве умерла молодая женщина, которую покусали бродячие псы
14:12
"Мы вернулись": Путин сделал новое циничное заявление о дружбе
14:02
"Юга должен сидеть": "картавая мразь" Луценко может восстановиться в должности - СМИ Видео
14:00
Танці з зірками 2019: 8 выпуск 3 сезона смотреть онлайн Видео
13:56
"Оккупант "оттяпал" территорию": Пристайко рассказал о кипрском сценарии для Донбасса
13:48
Опасная Россия: Польша призвала объединиться против угрозы
13:29
У Кирилла взвыли после решения Афин по ПЦУ и грозят "последствиями" Видео
13:14
"Сдают бутылки": в Сети возмущены визитом кремлевских марионеток в Турцию
13:07
"Мурло, везде лезет без мыла": "животное" Порошенко забыл, что он уже не президент
13:00
"Выйти из зоны комфорта": Даниэль Салем об успехах и разочарованиях на Танцях з зірками Видео
12:38
Миллиард гривен: Кабмин занялся зарплатами шахтеров
12:04
"Бог мне помог": Усик с фингалом под глазом нацелился на новый пояс Видео
11:40
"Вместо тебя должна быть я": в семье экс-нардепа произошло большое горе
11:39
Омбре – модное окрашивание волос на осень 2019: актуальные оттенки, фото Фото Видео
11:29
"Его место – у плиты и соски, рожа упитанная":"схватка" Супрун и Гончарука наделала шума в Сети
11:03
Пристайко пролил свет на ситуацию с польскими раскопками в Украине
11:00
"Будет новый фильм": Дзидзьо рассказал, как на него повлияли Танці з зірками Видео
10:40
"Русский богатырь?": Зеленский поздравил Усика с дебютом в супертяже Видео
10:21
На Прикарпатье после драки родителей повесилась школьница
10:00
Х-Фактор 10 сезон 5 выпуск 12-10-2019 смотреть онлайн кастинги Видео
09:59
"Хреновина уже разваливается": эксперт назвал причину обрушения Крымского моста
09:54
"Забирайте Донбасс": в Слуге народа назвали баснословную сумму для региона
09:14
"Вот же ж ты картавый кусок говна": Парубий защитил "откровенную сволочь" Пашинского и спекся
09:09
Не было шансов: Усик блестяще дебютировал в "королевском" дивизионе Видео
08:59
Гороскоп на 13 октября 2019: кому опасаться обмана, манипуляций и ругани
08:27
Перевод часов на зимнее время 2019: когда будем спать на час дольше и как пережить стресс
08:19
Рыночная цена газа по-украински: повысятся ли тарифы мнение
07:48
"Атошникам платят тысячу": Арахамия озвучил факты оплаты участия в акциях против капитуляции
07:39
Как скоро Украина отменит запрет на полеты в Россию мнение
07:29
На Левом берегу Киева в ходе массовой драки убили парня - видео Видео
07:00
С Днем защитника Украины – поздравления в прозе и стихах, открытки Фото
06:43
Украина дошла до точки невозврата мнение
06:30
Солнце погибнет: ученый раскрыл жуткий сценарий конца света Видео
06:00
Покрова Пресвятой Богородицы 2019 – открытки и поздравления с Покровом Фото Видео
05:55
Клетка – главный принт грядущей зимы 2020: модные пальто в клетку, юбки и брюки - фото Фото
05:37
Великі Вуйки: сериал продлен на 2 сезон до начала показа Фото Видео
05:18
Покрова 2019: что нельзя делать в этот праздник и как первой выскочить замуж
05:01
Растить детей: Усик рассказал, когда завершит карьеру Видео
04:39
Еда для ума: эксперты назвали топ-8 продуктов для улучшения работы мозга
04:10
Гороскоп на неделю: астролог предупредила о наказании от ноября 2019
03:51
Круговорот Daewoo в природе: одесситка заблокировала трамваи – пассажиры передвигали авто семь раз Видео
03:28
Курс доллара в Украине изменится: аналитик озвучил прогноз на неделю
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять