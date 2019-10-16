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Красивенный салат мимоза по-новому: доступный рецепт

16 октября 2019, 20:45

Салат мимоза пошагово просто приготовить.

Салат мимоза по-новому легко приготовить дома - Салат мимоза пошагово
Салат мимоза по-новому легко приготовить дома / Скриншот

Салат мимоза - слоеное блюдо, которое традиционно подают охлажденным. Мимозу часто готовят на Новый год. До этого праздника еще более двух месяцев, однако салаты на Новый год 2019 уже можно начинать подбирать. 

Салат мимоза классический очень калорийный, в частности, из-за того, что в его состав входят консервы, сыр и майонез.

Главред решил узнать, как сделать красивенный, доступный и необычный салат мимоза с рыбой.

Салат мимоза пошагово, рецепт

Салат мимоза по-новому

Салат мимоза, ингредиенты:

  • 1 копченая рыба;
  • 2-3 луковицы;
  • 3 столовые ложки 9% уксуса;
  • Соль, перец - по вкусу;
  • Стакан горячей воды;
  • 2-3 ложки сахара;
  • 8 яиц;
  • 2 плавленых сырка;
  • Зеленый лук, майонез - по вкусу;
  • 6-8 картофелин;
  • 2-3 морковки. 

Мимоза - салат: как приготовить

Рыбу нужно очистить от шкуры, а потом филировать и удалить косточки.  Рыбу нужно нарезать кубиком. Чтобы воплотить в жизнь рецепт салата мимоза по-новому лук нужно очень мелко нарезать или измельчить в блендере. 

Измельченный лук замаринуйте - всыпьте в емкость с луком щепотку соли, всыпьте сахар, добавьте уксус, влейте горячую воду, все перемешайте, чтобы растворились сыпучие ингредиенты. 

Салат мимоза по-новому получиться очень вкусным, если дать луку промариноваться 20-30 минут. Замаринованный лук нужно пропустить через дуршлаг, чтобы ушла лишняя жидкость.

Отварите яйца вкрутую и отделите белки от желтков. Желтки и плавленый сыр натрите на мелкой терке. Измельченные ингредиенты пересыпьте в миску, добавьте немного майонеза и все перемешайте. Салат мимоза с сыром почти готов.

Отварите картофель и натрите на крупной терке. Морковь тоже нужно отварить и натереть на крупной терке. Возьмите большую плоскую тарелку, уложите на нее картофель слоем в форме квадрата, подсолите и поперчите. Сверху уложите половину лука, смажьте его майонезом и положите ингредиент без которого салат мимоза не получится - рыбу.

Следующий слой - натертая морковь - сверху овощ тоже нужно подсолить и поперчить. Положите лук, поверх него выложите смешанные желтки, плавленый сыр, майонез и зеленый лук. 

Чтобы салат мимоза, рецепт которого вы читаете, получился не только вкусным, но и красивым - смажьте бока и верх блюда майонезом, а потом притрусите натертым белком. Готовый салат отправьте в холодильник, чтобы он пропитался.

После того, как салат мимоза пропитается, его можно украсить зеленью и овощами, например, сделать салат похожим на подарочную упаковку.

Салат мимоза - рецепт с фото пошагово

  • Салат мимоза по-новому легко приготовить дома Скриншот
  • Салат мимоза по-новому легко приготовить дома Скриншот
  • Салат мимоза по-новому легко приготовить дома Скриншот
  • Салат мимоза по-новому легко приготовить дома Скриншот
  • Салат мимоза по-новому легко приготовить дома Скриншот
  • Салат мимоза по-новому легко приготовить дома Скриншот
  • Салат мимоза по-новому легко приготовить дома Скриншот
  • Салат мимоза по-новому легко приготовить дома Скриншот
  • Салат мимоза по-новому легко приготовить дома Скриншот
  • Салат мимоза по-новому легко приготовить дома Скриншот
  • Салат мимоза по-новому легко приготовить дома Скриншот
  • Салат мимоза по-новому легко приготовить дома Скриншот
  • Салат мимоза по-новому легко приготовить дома Скриншот
  • Салат мимоза по-новому легко приготовить дома Скриншот
  • Салат мимоза по-новому легко приготовить дома Скриншот
  • Салат мимоза по-новому легко приготовить дома Скриншот
  • Салат мимоза по-новому легко приготовить дома Скриншот
  • Салат мимоза по-новому легко приготовить дома Скриншот
  • Салат мимоза по-новому легко приготовить дома Скриншот

Ранее стало известно, как готовится салат мимоза - рецепт с сардиной, салат с горбушей и салат с печенью трески. Мимоза - классический рецепт - очень просто сделать дома, для этого понадобится менее десяти доступных ингредиентов.

рецепт салат мимоза
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