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Гости будут просить еще: рецепт непревзойденного мандаринового десерта к Новому году

Лидия Неплях
3 декабря 2023, 10:05
Для приготовления этого десерта не требуются особых кулинарных навыков.
Время приготоления Время приготовления: 120 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Десерт с мандаринами
Десерт с мандаринами / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (yummy.lera)

Приготовление салатов и закусок на Новый год - классика. Но чтобы стол выглядел завершенным и полноценным, стоит приготовить десерт. Удивить гостей может мандариновый рецепт двухслойного торта.

Мандариновый десерт - рецепт

Ингредиенты

Для сливочного слоя:

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  • 15 г желатина
  • 50 мл холодной воды
  • 400 г сметаны (у меня 20%)
  • 75 г сахара
  • 1 ч. л. ванильного экстракта или сахара
  • Для мандаринового слоя:
  • 15 г желатина
  • 50 мл холодной воды
  • 500 г очищенных мандаринов
  • 75 г сахара
  • цедра 1-го апельсина 

Приготовление: Сливочный слой: Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать на 15 мин. К сметане добавляем сахар, ванильный экстракт/сахар, растопленный желатин и хорошо перемешиваем. Половину массы выливаем в любую форму и убираем в холодильник до застывания (15-30 мин). Остальную половину оставляем при комнатной температуре.

Мандариновый слой: Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать на 15 мин. Очищенные мандарины пробиваем в блендере и процеживаем сок через сито. Добавляем сахар, цедру апельсина и, помешивая, доводим до кипения. Выключаем огонь, добавляем набухший желатин и перемешиваем до его растворения. Остужаем до комнатной температуры и половину выливаем в форму на сливочный слой. Убираем в холодильник до застывания (15-30 мин). Другую половину также оставляем при комнатной температуре. Повторяем сливочный и мандариновый слои, каждый раз убирая в холодильник до застывания (на 15-30 мин). Скорее всего, ожидая при комнатной температуре слои немножко застынут. Поэтому, перед тем, как заливать, просто подогрейте их в микроволновке/на плите чтобы они растаяли и все. Кипятить нельзя. Чтобы достать десерт из формы - осторожно поддеваем его силиконовой лопаткой с одной стороны и он легко "получится". Подаем с мандаринами и розмарином.

Смотрите, как приготовить мандариновый десерт:

@yummy.lera Начинаю сезон новогодних рецептов с этого мандаринового десерта інгредієнти ингредиенты: Для сливочного слоя: ✅ 15 г желатина ✅ 50 мл холодной воды ✅ 400 г сметаны (у меня 20%)✅ 75 г сахара ✅ 1 ч. л. ванильного экстракта или сахара ⠀ для мандаринового слоя: ✅ 15 г желатина ✅ 50 мл холодной воды ✅ 500 г очищенных мандаринов ✅ 75 г сахара ✅ цедра 1-го апельсина ⠀ готовим: сливочный слой: желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать на 15 мин. К сметане добавляем сахар, ванильный экстракт / сахар, растопленный желатин и хорошо перемешиваем. Половину массы выливаем в любую форму и убираем в холодильник до застывания (15-30 мин). Остальную половину оставляем при комнатной температуре. ⠀ Мандариновый слой: Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать на 15 мин. Очищенные мандарины пробиваем в блендере и процеживаем сок через сито. Добавляем сахар, цедру апельсина и, помешивая, доводим до кипения. Выключаем огонь, добавляем набухший желатин и перемешиваем до его растворения. Остужаем до комнатной температуры и половину выливаем в форму на сливочный слой. Убираем в холодильник до застывания (15-30 мин). Другую половину также оставляем при комнатной температуре. ⠀ Повторяем сливочный и мандариновый слои, каждый раз убирая в холодильник до застывания (на 15-30 мин). ⠀ * скорее всего, ожидая при комнатной температуре слои чуточку застынут. Поэтому, перед тем, как заливать, просто подогрейте их в микроволновке/на плите чтобы они растаяли и все, не кипятим! ⠀ Чтобы достать десерт из формы - осторожно поддеваем его силиконовой лопаткой с одной стороны и он легко "получится". Подаем с мандаринами и розмарином! Приятного аппетита ⠀ ⠀  # украинскийтикток#окраина#рецепт#вкусно# рек# хочуврек♬ Snowman - Sia

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