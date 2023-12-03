Гости будут просить еще: рецепт непревзойденного мандаринового десерта к Новому году

Приготовление салатов и закусок на Новый год - классика. Но чтобы стол выглядел завершенным и полноценным, стоит приготовить десерт. Удивить гостей может мандариновый рецепт двухслойного торта.
Мандариновый десерт - рецепт
Ингредиенты
Для сливочного слоя:
- 15 г желатина
- 50 мл холодной воды
- 400 г сметаны (у меня 20%)
- 75 г сахара
- 1 ч. л. ванильного экстракта или сахара
- Для мандаринового слоя:
- 15 г желатина
- 50 мл холодной воды
- 500 г очищенных мандаринов
- 75 г сахара
- цедра 1-го апельсина
Приготовление: Сливочный слой: Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать на 15 мин. К сметане добавляем сахар, ванильный экстракт/сахар, растопленный желатин и хорошо перемешиваем. Половину массы выливаем в любую форму и убираем в холодильник до застывания (15-30 мин). Остальную половину оставляем при комнатной температуре.
Мандариновый слой: Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать на 15 мин. Очищенные мандарины пробиваем в блендере и процеживаем сок через сито. Добавляем сахар, цедру апельсина и, помешивая, доводим до кипения. Выключаем огонь, добавляем набухший желатин и перемешиваем до его растворения. Остужаем до комнатной температуры и половину выливаем в форму на сливочный слой. Убираем в холодильник до застывания (15-30 мин). Другую половину также оставляем при комнатной температуре. Повторяем сливочный и мандариновый слои, каждый раз убирая в холодильник до застывания (на 15-30 мин). Скорее всего, ожидая при комнатной температуре слои немножко застынут. Поэтому, перед тем, как заливать, просто подогрейте их в микроволновке/на плите чтобы они растаяли и все. Кипятить нельзя. Чтобы достать десерт из формы - осторожно поддеваем его силиконовой лопаткой с одной стороны и он легко "получится". Подаем с мандаринами и розмарином.
Смотрите, как приготовить мандариновый десерт:
@yummy.lera Начинаю сезон новогодних рецептов с этого мандаринового десерта інгредієнти ингредиенты: Для сливочного слоя: ✅ 15 г желатина ✅ 50 мл холодной воды ✅ 400 г сметаны (у меня 20%)✅ 75 г сахара ✅ 1 ч. л. ванильного экстракта или сахара ⠀ для мандаринового слоя: ✅ 15 г желатина ✅ 50 мл холодной воды ✅ 500 г очищенных мандаринов ✅ 75 г сахара ✅ цедра 1-го апельсина ⠀ готовим: сливочный слой: желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать на 15 мин. К сметане добавляем сахар, ванильный экстракт / сахар, растопленный желатин и хорошо перемешиваем. Половину массы выливаем в любую форму и убираем в холодильник до застывания (15-30 мин). Остальную половину оставляем при комнатной температуре. ⠀ Мандариновый слой: Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать на 15 мин. Очищенные мандарины пробиваем в блендере и процеживаем сок через сито. Добавляем сахар, цедру апельсина и, помешивая, доводим до кипения. Выключаем огонь, добавляем набухший желатин и перемешиваем до его растворения. Остужаем до комнатной температуры и половину выливаем в форму на сливочный слой. Убираем в холодильник до застывания (15-30 мин). Другую половину также оставляем при комнатной температуре. ⠀ Повторяем сливочный и мандариновый слои, каждый раз убирая в холодильник до застывания (на 15-30 мин). ⠀ * скорее всего, ожидая при комнатной температуре слои чуточку застынут. Поэтому, перед тем, как заливать, просто подогрейте их в микроволновке/на плите чтобы они растаяли и все, не кипятим! ⠀ Чтобы достать десерт из формы - осторожно поддеваем его силиконовой лопаткой с одной стороны и он легко "получится". Подаем с мандаринами и розмарином! Приятного аппетита ⠀ ⠀ # украинскийтикток#окраина#рецепт#вкусно# рек# хочуврек♬ Snowman - Sia
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