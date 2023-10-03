Будут радовать всю зиму: как засолить и замариновать рыжики в домашних условиях, 4 способа

Какие рыжики вкуснее соленые или маринованные - вечный вопрос, ответ на который ищут все хозяйки.

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Как солить рыжики / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube ( ОгородГид, домик в деревне)

Во многих странах мира грибы рыжики считаются деликатесом, но в Украине они доступны в любом лесу. Поэтому маринованные и соленые рыжики с луком являются традиционным блюдом в зимнее время года. Однако для достижения особенно вкусных результатов необходимо правильно провести эту процедуру.

Существует множество рецептов для вкусного замачивания рыжиков на зиму, которые различаются по составу, но не по вкусовым качествам. Главред рассказывает, как засолить и замариновать рыжики разными способами.

Как подготовить рыжики

Любой рецепт маринования идеально подходит для рыжиков, собранных в лесу не позднее чем за сутки. Ножки и шляпки следует тщательно очистить от песка, а также остатков листвы и хвои, при помощи щетки. Иногда удаляют верхний слой, который покрывает рыжики. После этого грибы тщательно промываются и оставляются в дуршлаге до полного высыхания.

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Важно строго соблюдать временные рамки для каждого этапа процесса, иначе консервация может взорваться или содержать вредные микроорганизмы.

Как солить рыжики

Рыжики соленые холодным способом

Ингредиенты:

рыжики - 2 кг;

черная смородина - 40 г листьев;

поваренная соль - 100 г;

душистый черный перец - 30 горошин;

чеснок - 4 зубца;

лист лавровый - 20 шт.

Приготовление: Очищаем грибы и тщательно промываем их в прохладной воде. Затем высушиваем их на полотенце. Готовим подходящую посуду для маринования грибов, такую как крупная эмалированная кастрюля, деревянная бочка или стеклянная банка. Размещаем специи на дне посуды и добавляем соль. Размещаем грибы в емкости, располагая их шляпками вверх, и обильно сыпем солью. Затем накрываем емкость марлей и устанавливаем гнет.

Через 5-6 часов, когда грибная масса немного уплотнится, можно добавить дополнительную порцию грибов, чтобы уплотнить смесь. Важно поддерживать температуру в помещении не выше +20 градусов, чтобы обеспечить правильное соление. Регулярно меняем использованную марлю на свежую каждые несколько дней.

По прошествии двух недель можно разложить готовые грибы по чистым стеклянным банкам и отправить их на хранение. Готовые таким образом рыжики могут храниться более двух лет.

Как солить рыжики / Фото: скриншот YouTube (ОгородГид)

Рыжики соленые горячим способом

Ингредиенты:

рыжики - 5кг;

поваренная соль - 250 г;

10 высушенных бутонов гвоздики;

смородина черная - 50 г листьев;

чеснок - 2 зубца;

перец черный - 10 горошин;

лист лавровый - 10 шт.

Приготовление: Засыпаем грибы в кипящую воду, обеспечивая полное покрытие их водой. Кипятим на максимальном огне пару минут, затем продолжаем варить еще три минуты, удаляя образующуюся пену шумовкой. Отваренные грибы процеживаем через дуршлаг и охлаждаем до комнатной температуры.

Заполняем подготовленные сосуды для соления рыжиками, укладывая их шляпками вверх для равномерной соли. Внимательно солим каждый слой и добавляем специи, такие как лавровый лист, смородиновый лист и другие.

После заполнения сосуда ставим на него гнет, например, крупную тарелку с трехлитровой банкой воды. Покрываем емкость несколькими слоями марли или салфетками и устанавливаем сверху гнет, подходящей по диаметру обычной тарелкой. Готовую емкость следует хранить в течение шести недель в прохладном помещении при температуре от 0 до +7 градусов. Подходящими местами для хранения могут служить погреб, подвал или нижняя полка холодильника.

Как засолить рыжики / Фото: скриншот YouTube (Кулинарочка)

Маринованные рыжики

Маринованные рыжики с уксусом и чесноком

Ингредиенты:

рыжики - 1 кг;

вода;

подсолнечное масло - 3 ст. л;

зелень сушеная/свежая - 1 пучок;

соль обычная - 3 ч. л;

уксус столовый - 0.5 стакана;

чеснок небольшой - 1 головка;

лавровый лист - 1 листок;

перец горошек — 6 шт.

Приготовление: Очистите рыжики от земли, травинок и других примесей и тщательно промойте их. Затем поместите их в немного воды для предварительного отваривания, добавьте немного соли и варите рыжики около 20 минут. Важно аккуратно удалять образующуюся пену ложкой и выбрасывать её. Промойте рыжики под холодной водой. Далее можно готовить заливку: разогрейте 0.5 литра воды, добавьте соль, специи, зелень и дольки чеснока, затем влейте уксус и масло. Доведите смесь до кипения и варите её около 6 минут.

Разложите грибы в заранее стерилизованную посуду и залейте горячей заливкой, плотно закройте капроновыми крышками. Дайте им остыть. Рекомендуется хранить маринованные рыжики в прохладном месте, будь то холодильник или погреб.

Маринованные рыжики / Фото: скриншот YouTube (Кулинарочка)

Маринованные рыжики без стерилизации

Ингредиенты:

рыжики - 1 кг;

вода для маринада - 2/3 стакана;

лимонная кислота - 1/5 ч. л;

душистый перец - 4 горошинки;

соль - 1 ч. л

Приготовление: Как и во всех рецептах, начните с подготовки грибов - тщательно очистите и промойте их. Подсолите воду для предварительного отваривания и доведите ее до кипения. Погрузите рыжики в кипяток, выключите огонь через 2-3 минуты и оставьте грибы под крышкой на протяжении 25-30 минут. После этого слейте жидкость. В то время как рыжики выстаиваются в кипятке, подготовьте маринад. Поставьте воду на плиту, добавьте соль и кислоту, и доведите до кипения. Разложите приготовленные грибочки по банкам, залейте их маринадом и закройте крышками.

Маринованные рыжики без стерилизации / Фото: скриншот YouTube (Алиса Лучанкина)

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