Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей

Суп харчо можно вкусно приготовить дома / Скриншот с instagram.com/oreshkoff_rf

Суп харчо – это блюдо грузинской кухни. В классическом варианте этого блюда используют говядину, рис, грецкие орехи и кислый соус, например, ткемали.

В этот грузинский суп кладут много чеснока, зелени, пряностей, он очень острый и густой, пишет Wikipedia.

В Украине грузинское блюдо приспособили к своим вкусовым предпочтениям и финансовым возможностям – говядину заменили на более дешевое мясо или на птицу, а вместо непривычных пряностей начали использовать более доступные.

Главред решил объяснить, как приготовить украинский вариант грузинского супа харчо – простой и вкусный суп харчо из курицы.

Простой рецепт украинского варианта супа харчо

Ингредиенты:

Около 5 л воды;

1 кг курицы;

130 г риса;

2 луковицы;

3 зубчика чеснока;

1 морковь;

400 г помидоров;

1-2 лавровых листа;

1 чайная ложка хмели-сунели;

1 чайная ложка паприки;

Соль, перец черный молотый, острый перец, петрушка – по вкусу;

Томатная паста – 2 столовые ложки;

Растительное масло для обжаривания.

Простой и вкусный харчо – рецепт бульона

Вымытую курицу порежьте крупными кусками. Очищенную морковь разрежьте на несколько частей. Очистите луковицу и сделайте на ней крестообразный надрез – так луковица лучше будет отдавать сок.

Подготовленную курицу, морковь и лук положите в кастрюлю. Добавьте к ингредиентам вымытую петрушку и лавровый лист. Потом залейте все водой и поставьте кастрюлю на небольшой огонь.

Грузинский суп можно вкусно приготовить дома / Скриншот

Когда все закипит, убавьте огонь, соберите пену и продолжайте варить бульон для супа еще около 40 минут.

Готовую курятину и овощи вытащите из бульона. Бульон на суп процедите. Потом долейте в кастрюлю воду – воды должно быть 2 литра.

Грузинский суп можно вкусно приготовить дома / Скриншот

Как приготовить суп харчо – приготовление основной части блюда

Жидкость должна закипеть. Отправьте в бульон рис, промытый несколько раз холодной водой (жидкость должна стать прозрачной). Варите рис на среднем огне, помешивая, 20 минут.

Очистите помидоры от кожицы и отрежьте плодоножку. Очищенные помидоры измельчите в блендере – должна получиться однородная масса.

Грузинский суп можно вкусно приготовить дома / Скриншот

Очистите одну луковицу и нарежьте мелким кубиком.

Налейте на сковороду немного растительного масла. Когда масло разогреется, переложите на сковороду нарезанный лук и начните обжаривать, помешивая.

Отделите курятину от костей, нарежьте небольшими кусочками, положите в сковороду к луку и обжарьте ингредиенты вместе.

Грузинский суп можно вкусно приготовить дома / Скриншот

Всыпьте к ингредиентам паприку, хмели-сунели, черный перец и острый перец, добавьте томатную пасту, влейте часть бульона и измельченные помидоры.

Грузинский суп можно вкусно приготовить дома / Скриншот

Накройте все крышкой и протушите на среднем огне на протяжении 5 минут. За пять минут до готовности риса переложите в кастрюлю приготовленную заправку.

Вкусный рецепт харчо почти воплощен в жизнь – осталось выдавить в кастрюлю чеснок, посолить и проварить все 5 минут.

После того, как суп будет готов, ему нужно дать настояться около 20 минут. Суп при подаче можно украсить мелко нарезанной зеленью.

Грузинский суп можно вкусно приготовить дома / Скриншот

Как варить суп – рецепт харчо можно посмотреть на видео