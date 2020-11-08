Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей

Найден рецепт супа харчо, для воплощения которого не понадобятся слишком непривычные ингредиенты.
Суп харчо – это блюдо грузинской кухни. В классическом варианте этого блюда используют говядину, рис, грецкие орехи и кислый соус, например, ткемали.
В этот грузинский суп кладут много чеснока, зелени, пряностей, он очень острый и густой, пишет Wikipedia.
В Украине грузинское блюдо приспособили к своим вкусовым предпочтениям и финансовым возможностям – говядину заменили на более дешевое мясо или на птицу, а вместо непривычных пряностей начали использовать более доступные.
Главред решил объяснить, как приготовить украинский вариант грузинского супа харчо – простой и вкусный суп харчо из курицы.
Простой рецепт украинского варианта супа харчо
Ингредиенты:
- Около 5 л воды;
- 1 кг курицы;
- 130 г риса;
- 2 луковицы;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 морковь;
- 400 г помидоров;
- 1-2 лавровых листа;
- 1 чайная ложка хмели-сунели;
- 1 чайная ложка паприки;
- Соль, перец черный молотый, острый перец, петрушка – по вкусу;
- Томатная паста – 2 столовые ложки;
- Растительное масло для обжаривания.
Простой и вкусный харчо – рецепт бульона
Вымытую курицу порежьте крупными кусками. Очищенную морковь разрежьте на несколько частей. Очистите луковицу и сделайте на ней крестообразный надрез – так луковица лучше будет отдавать сок.
Подготовленную курицу, морковь и лук положите в кастрюлю. Добавьте к ингредиентам вымытую петрушку и лавровый лист. Потом залейте все водой и поставьте кастрюлю на небольшой огонь.
Когда все закипит, убавьте огонь, соберите пену и продолжайте варить бульон для супа еще около 40 минут.
Готовую курятину и овощи вытащите из бульона. Бульон на суп процедите. Потом долейте в кастрюлю воду – воды должно быть 2 литра.
Как приготовить суп харчо – приготовление основной части блюда
Жидкость должна закипеть. Отправьте в бульон рис, промытый несколько раз холодной водой (жидкость должна стать прозрачной). Варите рис на среднем огне, помешивая, 20 минут.
Очистите помидоры от кожицы и отрежьте плодоножку. Очищенные помидоры измельчите в блендере – должна получиться однородная масса.
Очистите одну луковицу и нарежьте мелким кубиком.
Налейте на сковороду немного растительного масла. Когда масло разогреется, переложите на сковороду нарезанный лук и начните обжаривать, помешивая.
Отделите курятину от костей, нарежьте небольшими кусочками, положите в сковороду к луку и обжарьте ингредиенты вместе.
Всыпьте к ингредиентам паприку, хмели-сунели, черный перец и острый перец, добавьте томатную пасту, влейте часть бульона и измельченные помидоры.
Накройте все крышкой и протушите на среднем огне на протяжении 5 минут. За пять минут до готовности риса переложите в кастрюлю приготовленную заправку.
Вкусный рецепт харчо почти воплощен в жизнь – осталось выдавить в кастрюлю чеснок, посолить и проварить все 5 минут.
После того, как суп будет готов, ему нужно дать настояться около 20 минут. Суп при подаче можно украсить мелко нарезанной зеленью.
Как варить суп – рецепт харчо можно посмотреть на видео