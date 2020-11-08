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Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей

8 ноября 2020, 16:11

Найден рецепт супа харчо, для воплощения которого не понадобятся слишком непривычные ингредиенты.

Найден простой рецепт супа из грузинской кухни
Суп харчо можно вкусно приготовить дома / Скриншот с instagram.com/oreshkoff_rf

Суп харчо – это блюдо грузинской кухни. В классическом варианте этого блюда используют говядину, рис, грецкие орехи и кислый соус, например, ткемали.

В этот грузинский суп кладут много чеснока, зелени, пряностей, он очень острый и густой, пишет Wikipedia.

В Украине грузинское блюдо приспособили к своим вкусовым предпочтениям и финансовым возможностям – говядину заменили на более дешевое мясо или на птицу, а вместо непривычных пряностей начали использовать более доступные.

Главред решил объяснить, как приготовить украинский вариант грузинского супа харчо – простой и вкусный суп харчо из курицы.

Простой рецепт украинского варианта супа харчо

Ингредиенты:

  • Около 5 л воды;
  • 1 кг курицы;
  • 130 г риса;
  • 2 луковицы;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1 морковь;
  • 400 г помидоров;
  • 1-2 лавровых листа;
  • 1 чайная ложка хмели-сунели;
  • 1 чайная ложка паприки;
  • Соль, перец черный молотый, острый перец, петрушка – по вкусу;
  • Томатная паста – 2 столовые ложки;
  • Растительное масло для обжаривания.

Простой и вкусный харчо – рецепт бульона

Вымытую курицу порежьте крупными кусками. Очищенную морковь разрежьте на несколько частей. Очистите луковицу и сделайте на ней крестообразный надрез – так луковица лучше будет отдавать сок.

Подготовленную курицу, морковь и лук положите в кастрюлю. Добавьте к ингредиентам вымытую петрушку и лавровый лист. Потом залейте все водой и поставьте кастрюлю на небольшой огонь.

Как сварить суп харчо дома – обнародован простой рецепт
Грузинский суп можно вкусно приготовить дома / Скриншот

Когда все закипит, убавьте огонь, соберите пену и продолжайте варить бульон для супа еще около 40 минут.

Готовую курятину и овощи вытащите из бульона. Бульон на суп процедите. Потом долейте в кастрюлю воду – воды должно быть 2 литра.

Суп из грузинской кухни можно вкусно приготовить дома – Харчо рецепт
Грузинский суп можно вкусно приготовить дома / Скриншот

Как приготовить суп харчо – приготовление основной части блюда

Жидкость должна закипеть. Отправьте в бульон рис, промытый несколько раз холодной водой (жидкость должна стать прозрачной). Варите рис на среднем огне, помешивая, 20 минут.

Очистите помидоры от кожицы и отрежьте плодоножку. Очищенные помидоры измельчите в блендере – должна получиться однородная масса.

Как сварить суп харчо дома – обнародован простой рецепт
Грузинский суп можно вкусно приготовить дома / Скриншот

Очистите одну луковицу и нарежьте мелким кубиком.

Налейте на сковороду немного растительного масла. Когда масло разогреется, переложите на сковороду нарезанный лук и начните обжаривать, помешивая.

Отделите курятину от костей, нарежьте небольшими кусочками, положите в сковороду к луку и обжарьте ингредиенты вместе.

Как дома сварить суп – рецепт простого харчо обнародован
Грузинский суп можно вкусно приготовить дома / Скриншот

Всыпьте к ингредиентам паприку, хмели-сунели, черный перец и острый перец, добавьте томатную пасту, влейте часть бульона и измельченные помидоры.

Суп из грузинской кухни можно вкусно приготовить дома – Харчо рецепт
Грузинский суп можно вкусно приготовить дома / Скриншот

Накройте все крышкой и протушите на среднем огне на протяжении 5 минут. За пять минут до готовности риса переложите в кастрюлю приготовленную заправку.

Вкусный рецепт харчо почти воплощен в жизнь – осталось выдавить в кастрюлю чеснок, посолить и проварить все 5 минут.

После того, как суп будет готов, ему нужно дать настояться около 20 минут. Суп при подаче можно украсить мелко нарезанной зеленью.

Суп из грузинской кухни можно вкусно приготовить дома
Грузинский суп можно вкусно приготовить дома / Скриншот

Как варить суп – рецепт харчо можно посмотреть на видео

рецепт суп суп харчо
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