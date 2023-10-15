Идеальный ужин для осенних вечеров: рецепт лазаньи для ленивых за 30 минут

Всего одна хитрость в рецепте от Мэри Берри изменит ваше представление о приготовлении и вкусе итальянской лазаньи.

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Как приготовить лазанью по-домашнему? Вам поможет известная шеф-повар Мэри Берри / коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Немногие блюда гарантированно понравятся всей семье, но, будь уверены, лазанья - одна из них. Шеф-повар Мэри Берри рассказала об еще одном рецепте этого горячего блюда, на приготовление которого уйдет всего 30 минут.

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Рецепт лазаньи по-королевски - хитрость раскрыта

Главный совет телеведущей - используйте колбасу вместо говядины для усиления вкуса. Именно этот ингредиент, по словам Берри, сделает лазанью "настоящей". Добавить пикантности поможет перец чили.

"Но самое приятное - на приготовление лазаньи уйдет всего 30 минут", - отметила шеф-повар в видео.

Рецепт рассчитан на 6 человек и станет идеальным ужином для осенних вечеров.

Вам понадобятся:

сливочное масло (для смазывания);

6 маленьких листьев лазаньи;

75 г тертого сыра Чеддер;

450 г колбасы;

1 столовая ложка масла;

1 красный перец чили (мелко нарезанный и очищенный);

2 измельченных зубчика чеснока;

200 мл сливок;

100 г шпината;

соль и перец;

250 г грибов.

Для томатного соуса:

1 столовая ложка шалфея;

1 ст. ложка тимьяна;

2 ст. ложки вяленых томатов;

1 чайная ложка сахара.

Прежде всего, вам нужно смазать форму сливочным маслом и поставить духовку на разогрев до 200/180 градусов. Затем вскипятите немного воды и дайте ей немного остыть. Замочите листы лазаньи, чтобы помочь тесту размягчиться - оно должно оставаться влажным, пока вы готовите соусы.

Нагрейте немного масла на сковороде, затем добавьте колбасу, жарьте ее, пока "каждый кусочек не приобретет красивый золотисто-коричневый цвет" - от 5 до 10 минут. Затем добавьте две столовые ложки муки, зубчики измельченного чеснока и нарезанный перец чили.

Пошаговый рецепт лазаньи от Мэри Берри - смотрите видео:

Хотя, признает Берри, "немного необычно добавлять нарезанный перец чили".

"Мне кажется, что перец чили многим нравится все больше и больше, поэтому вам решать, добавлять его или нет", - отметила шеф-повар.

На этом этапе вы должны добавить грибы и жарить их около пяти минут, прежде чем добавлять сливки и шпинат.

Затем доведите их до кипения, приправьте солью и перцем по вкусу.

Слейте воду из намокших листов лазаньи и выложите примерно треть соуса из колбасы и шпината на дно смазанной маслом формы для запекания. Затем слегка сбрызните сверху треть томатного соуса и разложите поверх него три листа лазаньи, прежде чем повторить процесс. В конце сверху выложить тертый сыр.

Запекайте 20-30 минут или "пока макароны не станут мягкими, а верх не станет золотистым". Берри советует, что "лучше всего подавать блюдо сразу же - из духовки".

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