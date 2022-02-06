Как правильно разморозить мясо: 3 ошибки, которые совершают все хозяйки

Как правильно размораживать мясо / pixabay

Многие хозяйки стараются заранее сделать запасы, чтобы порадовать своих близких вкусными блюдами. Однако не все правильно делают заморозку мяса.

Кроме того, на вкус блюда влияет и правильная разморозка продуктов.

Эти советы помогут значительно облегчить вам разморозку продуктов, а вкус будет превосходным.

Как правильно заморозить мясо

Чтобы ваше мясное блюдо было сочным, вкусным и нежным лучше не замораживать мясо мокрым. Перед его заморозкой стоит хорошо вымыть, обсушить и положить в сухой пакет для заморозки.

Специалисты говорят, что в домашних морозилках температурный режим не сильно подходит, а мясу нужна сухая заморозка. Иначе на куске мяса появляются кристалы, которые потом влияют на качество и вкус. Продукт теряет часть сока, и становится сухим при приготовлении.

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Как правильно разморозить мясо

Достав мясо из морозилки, не снимайте вакуумный пакет.

Размораживать мясо нужно в пластиковой посуде.

Нельзя мясо размораживать под горячей водой, оно теряем все свои свойства.

Обычный кусок мяса (до 1 кг) стоит размораживать 5-7 часов. Изначально стоит его переложить в холодильник на 2 часа, и только потом доставать.

Во время разморозки, мясо нужно переворачивать для равномерного охлаждения.

Если нет времени на долгую разморозку, мясо можно окунуть в холодную проточную воду, затем поставить в микроволновую печь на режим разморозка.

А еще можно разморозить мясо с помощью соли. Достать мясо из морозилки, дать ему постоять 30 минут, затем окунуть в холодную воду и обильно посыпать солью.

Размораживать мясо можно только один раз, иначе ваши блюда будут иметь сухой и неприятный вкус.

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