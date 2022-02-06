Как правильно разморозить мясо: 3 ошибки, которые совершают все хозяйки

Узнайте, как правильно и быстро разморозить мясо без микроволновки за короткое время.
Многие хозяйки стараются заранее сделать запасы, чтобы порадовать своих близких вкусными блюдами. Однако не все правильно делают заморозку мяса.
Кроме того, на вкус блюда влияет и правильная разморозка продуктов.
Эти советы помогут значительно облегчить вам разморозку продуктов, а вкус будет превосходным.
Как правильно заморозить мясо
Чтобы ваше мясное блюдо было сочным, вкусным и нежным лучше не замораживать мясо мокрым. Перед его заморозкой стоит хорошо вымыть, обсушить и положить в сухой пакет для заморозки.
Специалисты говорят, что в домашних морозилках температурный режим не сильно подходит, а мясу нужна сухая заморозка. Иначе на куске мяса появляются кристалы, которые потом влияют на качество и вкус. Продукт теряет часть сока, и становится сухим при приготовлении.
Как правильно разморозить мясо
Достав мясо из морозилки, не снимайте вакуумный пакет.
Размораживать мясо нужно в пластиковой посуде.
Нельзя мясо размораживать под горячей водой, оно теряем все свои свойства.
Обычный кусок мяса (до 1 кг) стоит размораживать 5-7 часов. Изначально стоит его переложить в холодильник на 2 часа, и только потом доставать.
Во время разморозки, мясо нужно переворачивать для равномерного охлаждения.
Если нет времени на долгую разморозку, мясо можно окунуть в холодную проточную воду, затем поставить в микроволновую печь на режим разморозка.
А еще можно разморозить мясо с помощью соли. Достать мясо из морозилки, дать ему постоять 30 минут, затем окунуть в холодную воду и обильно посыпать солью.
Размораживать мясо можно только один раз, иначе ваши блюда будут иметь сухой и неприятный вкус.
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