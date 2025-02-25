Копеечная намазка из двух ингредиентов: готовится за 5 минут

Вкусная намазка прекрасно подойдет к первым блюдам, особенно к борщу.

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Рецепт невероятной намазки к борщу / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Если вы думаете, чем заменить обычные пампушки с чесноком и укропом к борщу, тогда этот рецепт для вас. Главред предлагает приготовить невероятно вкусную намазку на хлеб за считанные минуты.

На кулинарном YouTube-канале Vitae Viktoria рассказали подробнее, как сделать аппетитную и бюджетную закуску, которую вы наверняка захотите иметь в своем холодильнике.

Ингредиенты:

500 г сала;

200 г сыровяленой колбасы;

пучок зеленого лука;

1 головка чеснока;

1 ч. л черного молотого перца;

1 ст. л паприки сладкой;

1 ч. л прованских трав.

Первым делом нужно засолить кусочек сала и поместить в холодильник на 24 часа. Предварительно, не забудьте срезать с него кожуру.

Засоленное сало и колбасу следует пропустить через мясорубку.

Далее возьмите зеленый лук, промойте под проточной водой и мелко нарежьте. Также нужно измельчить чеснок любым удобным для вас способом.

В конце всыпаем специи и тщательно все перемешиваем. Выкладываем в сухие и чистые баночки.

Такая намазка прекрасно хранится в холодильнике, и подойдет как для перекусов, так и к первым блюдам.

Как приготовить намазку из сала и колбасы - смотрите видео:

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Что известно о YouTube-канале "Vitae Viktoria"? YouTube-канал "Vitae Viktoria" - это YouTube-канал, созданный Викторией, которая обожает готовить для своей семьи вкусные блюда из доступных продуктов. На канале можно найти простые, доступные советы и только проверенные рецепты. На канал Виктории подписаны более 100 тысяч пользователей.

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