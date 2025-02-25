Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Копеечная намазка из двух ингредиентов: готовится за 5 минут

Марина Фурман
25 февраля 2025, 17:56
57
Вкусная намазка прекрасно подойдет к первым блюдам, особенно к борщу.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 7 порции
Кухня Кухня Интернациональная
рецепт спреда
Рецепт невероятной намазки к борщу / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Если вы думаете, чем заменить обычные пампушки с чесноком и укропом к борщу, тогда этот рецепт для вас. Главред предлагает приготовить невероятно вкусную намазку на хлеб за считанные минуты.

На кулинарном YouTube-канале Vitae Viktoria рассказали подробнее, как сделать аппетитную и бюджетную закуску, которую вы наверняка захотите иметь в своем холодильнике.

Ингредиенты:

  • 500 г сала;
  • 200 г сыровяленой колбасы;
  • пучок зеленого лука;
  • 1 головка чеснока;
  • 1 ч. л черного молотого перца;
  • 1 ст. л паприки сладкой;
  • 1 ч. л прованских трав.

Первым делом нужно засолить кусочек сала и поместить в холодильник на 24 часа. Предварительно, не забудьте срезать с него кожуру.

Засоленное сало и колбасу следует пропустить через мясорубку.

Далее возьмите зеленый лук, промойте под проточной водой и мелко нарежьте. Также нужно измельчить чеснок любым удобным для вас способом.

В конце всыпаем специи и тщательно все перемешиваем. Выкладываем в сухие и чистые баночки.

Такая намазка прекрасно хранится в холодильнике, и подойдет как для перекусов, так и к первым блюдам.

Как приготовить намазку из сала и колбасы - смотрите видео:

Читайте также:

Что известно о YouTube-канале "Vitae Viktoria"?

YouTube-канал "Vitae Viktoria" - это YouTube-канал, созданный Викторией, которая обожает готовить для своей семьи вкусные блюда из доступных продуктов. На канале можно найти простые, доступные советы и только проверенные рецепты. На канал Виктории подписаны более 100 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт рецепты
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Вопрос обороны Украины: Британия срочно созывает европейских лидеров

Вопрос обороны Украины: Британия срочно созывает европейских лидеров

19:31Война
В Украине "врежет" 17-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

В Украине "врежет" 17-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

19:25Синоптик
150 тысяч погибших и раненых: армия РФ признала провал на ключевом направлении

150 тысяч погибших и раненых: армия РФ признала провал на ключевом направлении

19:11Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Предательница Королева срочно покинула РФ вместе с сыном и невесткой - причина

Предательница Королева срочно покинула РФ вместе с сыном и невесткой - причина

Олег Ляшко разводится с женой после 26 лет вместе

Олег Ляшко разводится с женой после 26 лет вместе

Ретро Венера 1 марта - 12 апреля: Рыбам - проблемы с деньгами, Овнам - мечты

Ретро Венера 1 марта - 12 апреля: Рыбам - проблемы с деньгами, Овнам - мечты

Непростая IQ-задача: найдите 3 отличия в картинках с щенком за 19 секунд

Непростая IQ-задача: найдите 3 отличия в картинках с щенком за 19 секунд

Может ли Трамп "сдать Украину": Свитан дал неожиданный прогноз

Может ли Трамп "сдать Украину": Свитан дал неожиданный прогноз

Последние новости

19:31

Вопрос обороны Украины: Британия срочно созывает европейских лидеров

19:27

Легче, чем кажется: как отличить натуральную сметану от подделки за минуту

19:25

В Украине "врежет" 17-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

19:11

150 тысяч погибших и раненых: армия РФ признала провал на ключевом направлении

19:10

Интересная новость из области "успехов" вражеского ВПКмнение

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеТри года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше
18:58

Бизнес 2025 - лучшие идеи для старта

18:51

В Украине приняли важное решение об отсрочках от мобилизации - что изменилось

18:48

Украина должна вернуть 3,5 млрд евро: в Словакии выдали циничное заявление

18:40

"Перемирие не будет долговременным": в ВР дали неутешительный прогнозВидео

Реклама
18:34

Выше нормы температура и засуха: какой будет погода в Украине в марте 2025 года

18:18

"Ситуация может резко измениться": в DeepState назвали новую цель РФ на фронте

17:56

Копеечная намазка из двух ингредиентов: готовится за 5 минут

17:49

Трамп считает Путина другом и не любит Зеленского - экс-советник БайденаВидео

17:45

На военном заводе в Словакии взорвалось оружие, которое было предназначено для Украины

17:45

Путин не может игнорировать Трампа: Дуда сказал, имеет ли президент США план

17:24

Садоводы призвали развесить мыло возле кормушек для птиц: причина ошарашит

17:24

Советы дерматологов: как часто менять постельное белье

17:22

Тарас Тополя признался, готов ли он и группа Антитела вернуться на фронт

17:09

Когда сажать картофель в 2025 году: благоприятные даты для богатого урожая

16:58

Украина все еще может победить в войне: топ-генерал страны НАТО назвал условия

Реклама
16:52

Порошенко лишают "схемы" обогащения на донатах украинцев для ВСУ, - эксперт

16:51

Очень тайные договоренности с США: Гетьман раскрыл, о чем молчат переговорные группы

16:39

ЕС имеет "секретное оружие", которое поможет Украине на переговорах с РФ - Politico

16:35

ВСУ не могут уничтожить заводы РФ по производству Шахедов: Буданов назвал 3 нюансаВидео

16:31

Украина готова: Подоляк сделал заявление об обмене пленными "всех на всех"

16:12

Аномально подорожал очень популярный продукт в Украине: какая цена в магазинах

16:07

Будет цвести годами: садоводы сказали, как часто нужно поливать орхидею

16:01

Победительницу "Холостяка" заподозрили в романе с известным певцом

15:55

"Имперским мифам не место": в Полтаве снесли памятник российскому царю Петру I

15:43

"Все начнется к лету": названы реальные планы Трампа по войне в Украине

15:26

Популярная украинская актриса стала мамой в третий разВидео

15:20

"Комплексные меры": российский певец Shaman получил подозрение от СБУ

15:10

Можно ли праздновать день рождения наперед: священник дал окончательный ответ

15:05

Буданов раскрыл неожиданную цель Путина, если Россия захватит Украину

15:04

Загадка для людей с "глазами ястреба": где спрятаны двое тигров

14:57

Украинцам нужно готовиться к повышению цен: какие продукты в "зоне риска"

14:38

Совсем не малыши: как сейчас выглядят главные герои фильма "Дети шпионов"

14:33

Без гарантий безопасности: NYT узнала детали будущего соглашения США и Украины

14:26

4 страны выступают против передачи Украине активов РФ: в Politico назвали причины

14:26

Сначала снег, а потом +11: когда Украину накроет внезапное потепление

Реклама
14:00

Все благодаря Байдену: Украина будет получать оружие от США до 2026 года

13:59

Россияне боятся службы на Курщине: партизаны Атеш заявили об огромных потерях

13:50

Садоводы призывают никогда не выбрасывать проросший чеснок: в чем причина

13:49

5 признаков того, что вам повезло с женой

13:27

Алла Пугачева восхитила увлечением сына и пошутила над ним - детали

13:16

"Страшные цифры": Буданов сказал, сколько средств РФ выделяет на войну

12:58

Летело более 200 дронов и ракет: последствия атаки РФ на УкраинуФото

12:52

"Железная леди": жена Комарова сделала заявление на фоне слухов о разводе

12:45

Трамп может пытаться "торговать Украиной": Свитан раскрыл неожиданные планы СШАВидео

12:43

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 февраля (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять