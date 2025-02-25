Не сравнить с магазинным: рецепт невероятно паштета, который будет таять во рту

Паштет - простая и очень вкусная закуска, которая прекрасно подойдет для завтрака, перекуса или начинок. Намазки готовят из печени, рыбы, мяса, овощей, грибов и даже трюфелей, добавляя пряные специи, зелень, орехи или оливки. Однако Главред нашел довольно простой рецепт паштета из куриного филе.
Кулинарный блогер на своей странице в TikTok @lypovva рассказала подробно, как за считанные минуты приготовить вкусный паштет, который будет таять во рту.
Ингредиенты:
- куриное филе - 300 г;
- 1 лук;
- 1 морковь;
- 25 граммов сливочного масла;
- 1 плавленый сыр.
Сначала нужно отварить куриное филе и измельчить его на волокна.
После очистите лук и морковь. Овощи нарежьте на кусочки и отправьте на разогретую со сливочным маслом сковороду. Лук и морковь нужно тушить до золотистости.
Далее возьмите блендер и добавьте туда волокна куриного филе, обжаренные овощи и один плавленый сыр. Перебейте до однородности.
Поставьте паштет в холодильник на несколько минут, тем временем подсушите хлеб до хрустящей корочки. Затем щедро намажьте паштет на тост и украсьте его зеленью.
Намазка из куриного филе станет отличным дополнением как к праздничному столу, так и для вкусных завтраков.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить куриный паштет:
@lypovva ?Ингредиенты: -куриное филе отварное 300 г -лук 1 шт -морковь 1 шт -масло сливочное 25 г -плавленый сыр 1 шт #паштет#рецептпаштета#паштетрецепт#куриныйпаштет#рецепт#чтоприготовить#готуюздушой#закуска♬ Valentine - Sped Up - Laufey
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Что известно о пользователе TikTok @lypovva?
Пользователь TikTok @lypovva - женщина по имени Галя, которая публикует на своей странице рецепты "на все случаи жизни". В соцсети на кулинарного блогера подписаны более 37 тысяч человек.
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