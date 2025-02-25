Не сравнить с магазинным: рецепт невероятно паштета, который будет таять во рту

Намазка из куриного филе станет отличным дополнением как к праздничному столу, так и для вкусных завтраков.

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Рецепт невероятного паштета / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Паштет - простая и очень вкусная закуска, которая прекрасно подойдет для завтрака, перекуса или начинок. Намазки готовят из печени, рыбы, мяса, овощей, грибов и даже трюфелей, добавляя пряные специи, зелень, орехи или оливки. Однако Главред нашел довольно простой рецепт паштета из куриного филе.

Кулинарный блогер на своей странице в TikTok @lypovva рассказала подробно, как за считанные минуты приготовить вкусный паштет, который будет таять во рту.

Ингредиенты:

видео дня

куриное филе - 300 г;

1 лук;

1 морковь;

25 граммов сливочного масла;

1 плавленый сыр.

Сначала нужно отварить куриное филе и измельчить его на волокна.

После очистите лук и морковь. Овощи нарежьте на кусочки и отправьте на разогретую со сливочным маслом сковороду. Лук и морковь нужно тушить до золотистости.

Далее возьмите блендер и добавьте туда волокна куриного филе, обжаренные овощи и один плавленый сыр. Перебейте до однородности.

Поставьте паштет в холодильник на несколько минут, тем временем подсушите хлеб до хрустящей корочки. Затем щедро намажьте паштет на тост и украсьте его зеленью.

Намазка из куриного филе станет отличным дополнением как к праздничному столу, так и для вкусных завтраков.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить куриный паштет:

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Что известно о пользователе TikTok @lypovva? Пользователь TikTok @lypovva - женщина по имени Галя, которая публикует на своей странице рецепты "на все случаи жизни". В соцсети на кулинарного блогера подписаны более 37 тысяч человек.

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