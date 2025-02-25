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Не сравнить с магазинным: рецепт невероятно паштета, который будет таять во рту

Марина Фурман
25 февраля 2025, 03:02
25
Намазка из куриного филе станет отличным дополнением как к праздничному столу, так и для вкусных завтраков.
Время приготоления Время приготовления: 7 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Порции Порции 5 порции
Кухня Кухня Интернациональная
рецепт паштету
Рецепт невероятного паштета / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Паштет - простая и очень вкусная закуска, которая прекрасно подойдет для завтрака, перекуса или начинок. Намазки готовят из печени, рыбы, мяса, овощей, грибов и даже трюфелей, добавляя пряные специи, зелень, орехи или оливки. Однако Главред нашел довольно простой рецепт паштета из куриного филе.

Кулинарный блогер на своей странице в TikTok @lypovva рассказала подробно, как за считанные минуты приготовить вкусный паштет, который будет таять во рту.

Ингредиенты:

видео дня
  • куриное филе - 300 г;
  • 1 лук;
  • 1 морковь;
  • 25 граммов сливочного масла;
  • 1 плавленый сыр.

Сначала нужно отварить куриное филе и измельчить его на волокна.

После очистите лук и морковь. Овощи нарежьте на кусочки и отправьте на разогретую со сливочным маслом сковороду. Лук и морковь нужно тушить до золотистости.

Далее возьмите блендер и добавьте туда волокна куриного филе, обжаренные овощи и один плавленый сыр. Перебейте до однородности.

Поставьте паштет в холодильник на несколько минут, тем временем подсушите хлеб до хрустящей корочки. Затем щедро намажьте паштет на тост и украсьте его зеленью.

Намазка из куриного филе станет отличным дополнением как к праздничному столу, так и для вкусных завтраков.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить куриный паштет:

@lypovva ?Ингредиенты: -куриное филе отварное 300 г -лук 1 шт -морковь 1 шт -масло сливочное 25 г -плавленый сыр 1 шт #паштет#рецептпаштета#паштетрецепт#куриныйпаштет#рецепт#чтоприготовить#готуюздушой#закуска♬ Valentine - Sped Up - Laufey

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Пользователь TikTok @lypovva - женщина по имени Галя, которая публикует на своей странице рецепты "на все случаи жизни". В соцсети на кулинарного блогера подписаны более 37 тысяч человек.

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