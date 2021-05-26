Невероятно вкусный настоящий соус Сацебели: самый простой и быстрый рецепт

Рецепт соуса сацебели / buljon.ru

Соус Сацебели - это настоящий грузинский соус, который используют к мясу, птице, рыбе, к макаронам.

Сацебели из помидор, непременно, порадует всех любителей кисло-сладких соусов. Сацебели улучшит вкус любого готового блюда, будь-то запеченное мясо или овощи на гриле.

Еще хозяйки очень любят делать заготовки на зиму из сацебели соуса.

Главред расскажет самый простой, быстрый и вкусный рецепт сосуса сацебели.

Соус сацебели из помидор - рецепт

Вам понадобится:

Помидоры - 1 кг

Болгарский перец - 300 гр

Перец острый стручковый - 1 шт.

Зелень - 50 гр

Молотый кориандр - 1 чайн.л.

Чеснок - 5 зубч.

Соль - 1 чайн.л.

Сахар - 2 чайн.л.

Помидоры хорошенько вымойте проточной водой. Вырежьте плодоножку. Нарежьте плоды крупными кусочками. Чем слаще томаты, тем вкуснее получится конечный результат.

Очистите зубки чеснока. Обязательно, сполосните и обсушите салфеткой. Количество чеснока регулируйте по своему вкусу.

Болгарский перец, лучше всего, используйте красного или желтого цвета. На вкус, возможно, такой перец не повлияет, но цвет, в конечном результате, может стать не таким сочным и ярким. Перец промойте, обсушите бумажным полотенцем. Удалить семена и срежьте перегородки. Разрежьте на 3-4 части.

Что нужно для соуса сацебели

Промытые стручки острого красного перца разрежьте пополам и удалите семена. Добавляйте острый красный перец по вкусу.

Зелень хорошо промойте и обсушите полотенцем от лишней влаги. Можно воспользоваться специальной сушилкой для зелени. Если какая-то зелень вам не по вкусу, не используйте ее. Например, многим не нравится аромат кинзы.

Подготовленные ингредиенты, кроме чесночных зубков, переместите в чашу кухонного комбайна.

Читайте такжеКак приготовить соус тартар дома — пошаговый рецепт с фото

Измельчите овощную массу до консистенции мелких и средних кусочков.

Перелейте содержимое чаши в подходящую кастрюлю для варки. Если у вас есть казан или посуда с толстым дном, используйте её, чтобы в процессе уваривания, масса не подгорела.

Отправьте на умеренный огонь и, помешивая, доведите до кипения. Варите 20 минут.

Через 20 минут кипения, всыпьте кориандр.

Продолжайте уваривать еще 30-40 минут на среднем огне. Время уваривания зависит от сочности помидоров и у каждого будет разное.

Чем они сочнее, тем больше сока будет в соусе, соответственно, понадобится больше времени, чтобы получить более густой соус, и наоборот. В конце варки соус становится более вязким и менее текучим.

Когда соус достаточно увариться и загустеет, самое время, добавить соль и сахар. Начните подсыпать специи, начиная с одной чайной ложки, и доведите до желаемого вкуса.

Очищенный ранее чеснок измельчите на мелкой терке или пропустите через чеснокодавку. Добавьте в соус. Перемешайте. Прогрейте около пяти минут, чтобы чеснок не потерял свой аромат.

Читайте такжеЗнаменитый соус бешамель — рецепт в домашних условиях

Заранее подготовьте тару. Крышки и банки тщательно промойте и простерилизуйте. В чистую сухую тару расфасуйте горячую заготовку и плотно укупорьте крышками. Переверните, чтобы проверить целостность укупорки.

Сацебели на зиму из помидор готов. Приятного аппетита!

Важно, помидоры для соуса Сацебели нужно выбирать хорошо спелые со сладковатым вкусом, так как вкус готового соуса зависит от сорта используемых томатов, пишет 1000.menu. Из зелени возьмите свежую кинзу, петрушку и укроп.