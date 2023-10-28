От него точно никто не откажется: рецепт закусочного торта Мужской каприз на новогодние праздники

Что может быть вкуснее изысканного салата на праздничном столе. Предлагаем приготовить закусочный торт с грибами и курочкой.
Все ингредиенты очень простые, готовить закусочный торт не так долго, но восхищаться будут все.
Новогодние праздники с таким салатом пройду превосходно и вкусно.
Салат-торт на Новый год 2024 - рецепт
Вам понадобится:
- Крекер закусочный - 100 гр
- Грибы шампиньоны - 80 гр
- Лук - 1 шт
- Сливочное масло - 2 столовых ложки
- Куриный окорок - 1 шт
- Творожный сыр - 200 гр
- Сливки 33% - 35 мл
- Соль
- Орехи
Лук почистить, мелко порезать и обжарить на сливочном масле. Сковороду предварительно хорошо разогреть.
Грибы помыть, почистить и порезать красивыми пластинками, чтобы получилось красивое украшение. Выбирайте грибы одного размера.
Грибы, которые не подошли для украшения, мелко порезать и отправить в сковороду к луку. Посолить и добавить любимые приправы по вкусу.
Как только вся жидкость из грибов испариться, перекладываем начинку остывать в тарелку.
Разогреть чистую сковороду, влить масло и обжарить грибы для украшения салата Мужской каприз до золотистой корочки.
Один куриный окорок отварить или купить копченый. Кожу всю убрать, мясо нарезаем на небольшие кубики.
Смешать творожный сыр со сливками и венчиком хорошо размешать.
Если есть кондитерский мешок, то сливочный сыр со сливками переложить в него.
Форму для салатов переложить на блюдо, где будем собирать салат.
Полностью заполняем них крекером, Все хорошо смазать сливочным сыром.
Переложить вторым слоем начинку из грибов с луком и вновь накрыть слой печенья, смазать сливочным сыром,
Кубики курицы выложить на печенье.
Сверху посыпать орешками. Можно выбрать грецкие или фундук. Промазать слой сливочным сыром и накрыть вновь все печеньем-крекером.
Отправить салат в холодильник пропитаться.
Украсить торт Мужской каприз грибами и немного добавить зелени для украшения.
Читайте также:
- Его разметают за считанные минуты: рецепт быстрого салата Нежность из простых продуктов
- Это настоящая находка: изумительный рецепт рулетиков на Новый год 2024
- Невозможно легкая закуска, которая оставит гостей в диком восторге: рецепт за 5 минут