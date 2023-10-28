От него точно никто не откажется: рецепт закусочного торта Мужской каприз на новогодние праздники

Самый вкусный бомбический салат-закуска на Новый год 2024. Такой рецепт точно удивит всех.

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Салат слоеный на Новый год 2024 / Коллаж Главред, фото youtube

Что может быть вкуснее изысканного салата на праздничном столе. Предлагаем приготовить закусочный торт с грибами и курочкой.

Все ингредиенты очень простые, готовить закусочный торт не так долго, но восхищаться будут все.

Новогодние праздники с таким салатом пройду превосходно и вкусно.

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Салат-торт на Новый год 2024 - рецепт

Вам понадобится:

Крекер закусочный - 100 гр

Грибы шампиньоны - 80 гр

Лук - 1 шт

Сливочное масло - 2 столовых ложки

Куриный окорок - 1 шт

Творожный сыр - 200 гр

Сливки 33% - 35 мл

Соль

Орехи

Лук почистить, мелко порезать и обжарить на сливочном масле. Сковороду предварительно хорошо разогреть.

Грибы помыть, почистить и порезать красивыми пластинками, чтобы получилось красивое украшение. Выбирайте грибы одного размера.

Грибы, которые не подошли для украшения, мелко порезать и отправить в сковороду к луку. Посолить и добавить любимые приправы по вкусу.

Как только вся жидкость из грибов испариться, перекладываем начинку остывать в тарелку.

Разогреть чистую сковороду, влить масло и обжарить грибы для украшения салата Мужской каприз до золотистой корочки.

Один куриный окорок отварить или купить копченый. Кожу всю убрать, мясо нарезаем на небольшие кубики.

Смешать творожный сыр со сливками и венчиком хорошо размешать.

Если есть кондитерский мешок, то сливочный сыр со сливками переложить в него.

Форму для салатов переложить на блюдо, где будем собирать салат.

Салат Мужской каприз рецепт / скриншот с youtube

Полностью заполняем них крекером, Все хорошо смазать сливочным сыром.

Переложить вторым слоем начинку из грибов с луком и вновь накрыть слой печенья, смазать сливочным сыром,

Кубики курицы выложить на печенье.

Сверху посыпать орешками. Можно выбрать грецкие или фундук. Промазать слой сливочным сыром и накрыть вновь все печеньем-крекером.

Как сделать слоеный салат с курицей Мужской каприз рецепт / скриншот с youtube

Отправить салат в холодильник пропитаться.

Украсить торт Мужской каприз грибами и немного добавить зелени для украшения.

Слоеный салат на Новый год рецепт / скриншот с видео

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