Самое вкусное в мире печенье к чаю: готовить всего 15 минут

Рецепт печенья к чаю / pixabay

Осень уже полностью вступила в свои права, а это значит время чаепития. Многие любят приглашать друзей, родных и близких в дом, чтобы провести вечер в хорошей компании и за вкусной чашечкой чая или кофе.

Главред предлагает узнать рецепт идеального печенья, которое дополнит ваш семейный вечер и будет полезен даже деткам.

Простое печенье за 15 минут - рецепт

Вам понадобиться:

Мука - 230 грамм.

Желтки - 2 штуки.

Масло сливочное - 120 грамм.

Сахарная пудра - 80 грамм.

Ванильный сахар - 1 пакетик.

Лимонная цедра - 3/4 ч.л.

Разогрейте предварительно духовку до 175-180 градусов.

Просеиваем муку, добавляем сахар к муке, далее предварительно размягченное сливочное масло, лимонную цедру, ванильный сахар, 2 яичных желтка и все хорошо перемешиваем до однородности. Можем воспользоваться комбайном.

Реклама

Замешивать тесто на печенье примерно 7 минут. Оно должно принять эластичную форму.

Тесто можем раскатать, либо сделать колбаску и порезать на равные части кружочками.

Форму для запекания застилаем бумагой для выпечки, немного посыпаем мукой и смазываем сливочным маслом.

Выпекать печенье к чаю 10-12 минут.