Самое вкусное в мире печенье к чаю: готовить всего 15 минут

Готовить такое печенье очень просто и быстро.
Осень уже полностью вступила в свои права, а это значит время чаепития. Многие любят приглашать друзей, родных и близких в дом, чтобы провести вечер в хорошей компании и за вкусной чашечкой чая или кофе.
Главред предлагает узнать рецепт идеального печенья, которое дополнит ваш семейный вечер и будет полезен даже деткам.
Простое печенье за 15 минут - рецепт
Вам понадобиться:
- Мука - 230 грамм.
- Желтки - 2 штуки.
- Масло сливочное - 120 грамм.
- Сахарная пудра - 80 грамм.
- Ванильный сахар - 1 пакетик.
- Лимонная цедра - 3/4 ч.л.
Разогрейте предварительно духовку до 175-180 градусов.
Просеиваем муку, добавляем сахар к муке, далее предварительно размягченное сливочное масло, лимонную цедру, ванильный сахар, 2 яичных желтка и все хорошо перемешиваем до однородности. Можем воспользоваться комбайном.
Замешивать тесто на печенье примерно 7 минут. Оно должно принять эластичную форму.
Тесто можем раскатать, либо сделать колбаску и порезать на равные части кружочками.
Форму для запекания застилаем бумагой для выпечки, немного посыпаем мукой и смазываем сливочным маслом.
Выпекать печенье к чаю 10-12 минут.