Ароматная и вкусная молода картошка в духовке – рецепт

Время приготовления: Время приготовления: 40 минут Калорийность Калорийность 120 ккал Кухня Кухня Европейская

Сначала молодой картофель нужно отварить до полуготовности, а потом запекать / Скриншот

Появился оригинальный рецепт молодой картошки. Чтобы молодая картошка получилась ароматной и вкусной, нужно использовать смесь масел, пряную соль и тимьян.

Сначала картофель нужно сварить до полуготовности, на это пойдет 10-15 минут, говорится в сюжете программы Сніданок. Вихідний.

Пока картофель будет вариться, можно заняться другими процессами.

Ароматная и вкусная молодая картошка – рецепт

Ингредиенты:

Молодой картофель – 1 кг;

Сливочное масло – 50 г;

Растительное масло – по вкусу;

Свежий тимьян – по вкусу;

Пряная соль – по вкусу;

Чеснок – по желанию.

Как готовится вкусная и ароматная молодая картошка – пошаговый рецепт

Положите в кастрюлю сливочное масло, влейте немного растительного, всыпьте пряную соль и добавьте измельченные листья тимьяна. Растапливайте масло на небольшом огне и все перемешивайте. Смесь масел не должна кипеть. В смесь можно добавить измельченный чеснок.

Смесь масел готовится на небольшом огне и не должна кипеть / Скриншот

Возьмите противень, выстелите пергаментом и уложите на него сваренный до полуготовности картофель. Картофель нужно придавить большим ножом или чем-то плоским так, чтобы он треснул и стал более плоским.

Молодой картофель перед запеканием нужно отварить до полуготовности / Скриншот

Придавленный картофель смажьте растопленным маслом.

Потом поставьте картофель в духовку и запекайте до появления золотистой корочки.

Молодой картофель перед запеканием нужно смазать смесью масел / Скриншот

Ароматная и вкусная молодая картошка – с чем подавать блюдо

Блюдо можно украсить зеленью, например, петрушкой или укропом. К картофели можно добавить сметану.

Запеченный молодой картофель можно подавать с зеленью / Скриншот

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