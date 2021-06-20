Ароматная и вкусная молода картошка в духовке – рецепт

Для приготовления ароматной молодой картошки в духовке понадобится минимум ингредиентов.
Появился оригинальный рецепт молодой картошки. Чтобы молодая картошка получилась ароматной и вкусной, нужно использовать смесь масел, пряную соль и тимьян.
Сначала картофель нужно сварить до полуготовности, на это пойдет 10-15 минут, говорится в сюжете программы Сніданок. Вихідний.
Пока картофель будет вариться, можно заняться другими процессами.
Ароматная и вкусная молодая картошка – рецепт
Ингредиенты:
- Молодой картофель – 1 кг;
- Сливочное масло – 50 г;
- Растительное масло – по вкусу;
- Свежий тимьян – по вкусу;
- Пряная соль – по вкусу;
- Чеснок – по желанию.
Как готовится вкусная и ароматная молодая картошка – пошаговый рецепт
Положите в кастрюлю сливочное масло, влейте немного растительного, всыпьте пряную соль и добавьте измельченные листья тимьяна. Растапливайте масло на небольшом огне и все перемешивайте. Смесь масел не должна кипеть. В смесь можно добавить измельченный чеснок.
Возьмите противень, выстелите пергаментом и уложите на него сваренный до полуготовности картофель. Картофель нужно придавить большим ножом или чем-то плоским так, чтобы он треснул и стал более плоским.
Придавленный картофель смажьте растопленным маслом.
Потом поставьте картофель в духовку и запекайте до появления золотистой корочки.
Ароматная и вкусная молодая картошка – с чем подавать блюдо
Блюдо можно украсить зеленью, например, петрушкой или укропом. К картофели можно добавить сметану.
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