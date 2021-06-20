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Ароматная и вкусная молода картошка в духовке – рецепт

20 июня 2021, 16:02

Для приготовления ароматной молодой картошки в духовке понадобится минимум ингредиентов.

Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Калорийность Калорийность 120 ккал
Кухня Кухня Европейская
Молодой картофель сначала нужно отварить до полуготовности, а потом запекать
Сначала молодой картофель нужно отварить до полуготовности, а потом запекать / Скриншот

Появился оригинальный рецепт молодой картошки. Чтобы молодая картошка получилась ароматной и вкусной, нужно использовать смесь масел, пряную соль и тимьян.

Сначала картофель нужно сварить до полуготовности, на это пойдет 10-15 минут, говорится в сюжете программы Сніданок. Вихідний.

Пока картофель будет вариться, можно заняться другими процессами.

Ароматная и вкусная молодая картошка – рецепт

Ингредиенты:

  • Молодой картофель – 1 кг;
  • Сливочное масло – 50 г;
  • Растительное масло – по вкусу;
  • Свежий тимьян – по вкусу;
  • Пряная соль – по вкусу;
  • Чеснок – по желанию.

Как готовится вкусная и ароматная молодая картошка – пошаговый рецепт

Положите в кастрюлю сливочное масло, влейте немного растительного, всыпьте пряную соль и добавьте измельченные листья тимьяна. Растапливайте масло на небольшом огне и все перемешивайте. Смесь масел не должна кипеть. В смесь можно добавить измельченный чеснок.

Смесь масел не должна кипеть
Смесь масел готовится на небольшом огне и не должна кипеть / Скриншот

Возьмите противень, выстелите пергаментом и уложите на него сваренный до полуготовности картофель. Картофель нужно придавить большим ножом или чем-то плоским так, чтобы он треснул и стал более плоским.

Молодой картофель перед запеканием необходимо отварить до полуготовности
Молодой картофель перед запеканием нужно отварить до полуготовности / Скриншот

Придавленный картофель смажьте растопленным маслом.

Потом поставьте картофель в духовку и запекайте до появления золотистой корочки.

Молодой картофель перед запеканием необходимо смазать смесью масел
Молодой картофель перед запеканием нужно смазать смесью масел / Скриншот

Ароматная и вкусная молодая картошка – с чем подавать блюдо

Блюдо можно украсить зеленью, например, петрушкой или укропом. К картофели можно добавить сметану.

Запеченный картофель можно подать с зеленью
Запеченный молодой картофель можно подавать с зеленью / Скриншот

Выпуски программы Сніданок. Вихідний можно посмотреть на сайте 1+1 video.

рецепт молодой картофель
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