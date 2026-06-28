Внезапная смерть командира 154 ОМБр: в полиции раскрыли причину

На Запорожье полицейские устанавливают обстоятельства смерти военного офицера.

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В полиции раскрыли детали гибкли командира ВСУ / Коллаж: Главред, фото: НПУ, 154 ОМБр

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Владимир Кононников умер от огнестрельного ранения

Правоохранители квалифицировали происшествие как умышленное убийство

Командир 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Владимир Кононников умер от огнестрельного ранения.

Об этом идет речь в сообщении Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

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"На Запорожье полицейские устанавливают обстоятельства смерти военного офицера. Командира одной из воинских частей нашли мертвым с огнестрельным ранением", отмечается в сообщении.

Правоохранители квалифицировали происшествие по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Стоит добавить, что полиция не указывает отметку "самоубийство". Ранее в ОК "Юг" отмечали, что, по предварительным данным, "признаков насилия не выявлено".

"Полицейские проводят следственные действия под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона", – отметили в полиции Запорожской области.

Что предшествовало

В воскресенье, 28 июня, стало известно о гибели командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Кононникова.

В командовании отметили, что тело офицера было обнаружено без признаков жизни. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы. Проводятся первоочередные следственные мероприятия, которые должны установить причины и детали инцидента.

Ранее сообщалось о том, что в Днепре мужчина подрезал ножом ТЦК-шников. Для задержания нападающего один из военнослужащих произвел несколько выстрелов в воздух.

Как сообщал Главред, в Одессе работники ТЦК избили и пытались мобилизовать морпеха 36-й бригады и бывшего пленного Романа Покидько, который защищал Мариуполь. Его выбросили из авто во время нападения, нанеся телесные повреждения.

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Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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