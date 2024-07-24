Лунный посевной календарь на август: что посадить в последний месяц лета

Важно знать благоприятные даты для работ в саду и на огороде.

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Лунный посевной календарь на август / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Несмотря на разгар лета, в августе в Украине продолжаются садово-огородные работы. Лунный календарь на август 2024 расскажет вам, какие дни наиболее благоприятные для высадки растений, а когда лучше не выходить на огород и в сад.

Фазы Луны в августе 2024

Считается, что позиция Луны оказывает влияние на плодородие и рост растений. Наиболее благоприятными для работ в саду и огороде считаются дни, когда Луна находится в созвездиях Рака, Тельца, Рыб и Скорпиона. Самыми неблагоприятными днями считаются те, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея.

Убывающая луна 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа

1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа Новолуние 3, 4, 5, 6 августа

3, 4, 5, 6 августа Растущая луна 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 августа

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 августа Полнолуние 18, 19, 20, 21 августа

Благоприятные дни для посадки в августе 2024

Огурцы — 14, 15, 20, 21, 29

видео дня

Лук на зелень (перо), лук-севок — 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 29

Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 11, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 29

Редис, редька, дайкон — 7, 8, 16, 17, 20, 21, 25, 29

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 20, 21, 29

Лунный посевной календарь Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.

Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в августе

Однолетние цветы — 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28

Двулетние и многолетние цветы — 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28

Луковичные и клубневые цветы — 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28

Комнатные растения — 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28

Благоприятные дни для садовых работ в августе

Пересадка и пикировка растений — 7, 8

Прополка и прореживание растений — 16, 17

Внесение минеральных удобрений — 11, 13, 16, 17, 20, 21

Внесение органических удобрений — 11, 13, 16, 17, 20, 21

Обрезка веток и побегов — 14, 15, 29

Борьба с болезнями и вредителями — 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 29

Заготовка и укоренение черенков — 7, 8

Заготовка семенного материала — 7, 8

Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 16, 17

Посадка декоративных деревьев и кустарников — 1, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 29

Посадка плодовых деревьев — 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 29

Посадка плодово-ягодных кустарников — 1, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 29

Уборка урожая, сбор семян — 25, 29

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