Лунный посевной календарь на август: что посадить в последний месяц лета

Несмотря на разгар лета, в августе в Украине продолжаются садово-огородные работы. Лунный календарь на август 2024 расскажет вам, какие дни наиболее благоприятные для высадки растений, а когда лучше не выходить на огород и в сад.
Фазы Луны в августе 2024
Считается, что позиция Луны оказывает влияние на плодородие и рост растений. Наиболее благоприятными для работ в саду и огороде считаются дни, когда Луна находится в созвездиях Рака, Тельца, Рыб и Скорпиона. Самыми неблагоприятными днями считаются те, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея.
- Убывающая луна 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа
- Новолуние 3, 4, 5, 6 августа
- Растущая луна 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 августа
- Полнолуние 18, 19, 20, 21 августа
Благоприятные дни для посадки в августе 2024
Огурцы — 14, 15, 20, 21, 29
Лук на зелень (перо), лук-севок — 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 29
Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 11, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 29
Редис, редька, дайкон — 7, 8, 16, 17, 20, 21, 25, 29
Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 20, 21, 29
Лунный посевной календарь
Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в августе
Однолетние цветы — 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28
Двулетние и многолетние цветы — 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28
Луковичные и клубневые цветы — 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28
Комнатные растения — 1, 7, 8, 9, 10, 27, 28
Благоприятные дни для садовых работ в августе
Пересадка и пикировка растений — 7, 8
Прополка и прореживание растений — 16, 17
Внесение минеральных удобрений — 11, 13, 16, 17, 20, 21
Внесение органических удобрений — 11, 13, 16, 17, 20, 21
Обрезка веток и побегов — 14, 15, 29
Борьба с болезнями и вредителями — 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 29
Заготовка и укоренение черенков — 7, 8
Заготовка семенного материала — 7, 8
Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 16, 17
Посадка декоративных деревьев и кустарников — 1, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 29
Посадка плодовых деревьев — 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 29
Посадка плодово-ягодных кустарников — 1, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 29
Уборка урожая, сбор семян — 25, 29
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