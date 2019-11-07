Ученые объяснили, почему большие кошки так любят маленькие коробки

Почему кошки лезут в коробки: два ответа / 1zoom.ru

Многие хозяева пушистых прелестей задаются вопросом: почему кошки лезут в коробки? Зачем им ютиться в маленьких тесных пространствах, когда к их услугам целая квартира или дом?

Биологи пояснили: для котов коробки – это укрытие или засада.

Для мелкого одиночного хищника представляет интерес любая небольшая полость. В ней может находиться добыча. А главное — ее можно использовать как безопасное укрытие для отдыха, сна, безопасного места для котят, а также как скрытый наблюдательный пункт или место засады.

Читайте такжеВсемирный день кошек 2019: что за праздник и как поздравитьВторая причина: кошки лезут в картонные коробки и деревянные ящики потому, что там тепло.