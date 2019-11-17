Названы ухудшающие зрение продукты питания

Жирная пища негативно влияет на зрение / Фото kp.ru

Чрезмерно жирные продукты питания способствуют ухудшению зрения у человека, а также провоцируют многочисленные проблемы с глазами.

Как сообщает healthinfo.ua, к такому выводу после ряда исследований пришли ученые из Канады.

По мнению исследователей, жирная пища негативно воздействует на бактерии в кишечнике, провоцируя макулярную дегенерацию. Этот процесс может привести к полной потере зрения в пожилом возрасте.

Читайте такжеУченые пояснили, как отказ от ужина способствует похудениюУченые поясняют, что причинами заболевания становится дистрофия органов зрения из-за жировых отложений внутри глаз. Это приводит к тому, что разрушаются нервные клетки, отвечающие за остроту зрения.

У пациентов в 10% случаев развивается влажная макулярная дистрофия – это заболевание, которое в итоге приводит к слепоте. Специалисты рекомендуют для защиты зрения придерживаться диеты с ограничением в рационе жирной пищи.

Напомним, в США ученые из Йельской школы медицины разработали кетогенную диету высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, которая способна стимулировать работу иммунных клеток для защиты от заболеваний.

К слову, ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.