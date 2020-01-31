Зеленский сделал ЗНО по математике обязательным для всех – есть лазейка

ЗНО по математике стало обязательным для всех – что теперь / фото: blog.imhonet.ru

Своим президентским указом Владимир Зеленский сделал ЗНО по математике обязательным для всех украинцев, поступающих в высшие учебные заведения.

Впрочем, небольшая отсрочка у ребят все же есть: закон вступит в силу с 2021 года. То есть сдавать ЗНО по математике придется всем, кто учится сейчас в 10 классе.

Сам 2020-2021 учебный год объявлен в Украине Годом математики.

Минобразования уже разработало демонстрационные тесты по математике по утвержденной программе. Каждый желающий может найти их на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Напомним, регистрация на ЗНО 2020 в Украине стартует уже со следующей недели. Ранее Главред коротко и по существу объяснил главное в материале Регистрация на ЗНО 2020 – когда стартует и про что нельзя забыть.

В свою очередь сурналист, писатель, сценарист и член Спілки кінематографістів України Андрей Кокотюха считает, что математика в перспективе лишает шанс талантливых детей на бесплатное высшее образование. Подробнее об этом в нашей колонке В Украине творческих студентов будут "убивать" математикой.