Ученые назвали легкий способ снизить давление без лекарств

Лечебный эффект имеет обычная прогулка на свежем воздухе.
Немецкий кардиолог озвучил максимально элементарный способ снизить высокое артериальное давление без лекарств.
Как сообщает местный портал Focus, результаты своих исследований представил руководитель Центра профилактической и спортивной медицины технического университета Мюнхена Мартин Хал.
По словам эксперта, ежедневная 15-минутная прогулка способствует снижению давления на пять-восемь миллиметров ртутного столба. Ученый настоятельно рекомендует добавить к ежедневным упражнениям скандинавскую ходьбу, езду на велосипеде и бег трусцой. При этом он напоминает, что людям с хроническими заболеваниями не стоит перегружать организм чрезмерными физическими нагрузками.
Хал советует пациентам соблюдать нестрогую диету, а именно — сократить потребление колбасы, сыра и хлеба, поскольку эти продукты содержат слишком много соли. Медик рекомендует заменить вредные продукты в ежедневном рационе овощами и фруктами.
Специалист акцентировал, что если все пациенты с гипертонией будут помнить об этих правилах, то количество инсультов и сердечных приступов снизится вдвое.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения пояснила, что симптомы заражения опасным коронавирусом очень похожи на стандартную вирусную инфекцию, поэтому проявляются насморком, кашлем и повышением температуры тела.