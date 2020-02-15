Ученые назвали легкий способ снизить давление без лекарств

Давление можно снизить прогулочной терапией / Фото: pixabay.com

Немецкий кардиолог озвучил максимально элементарный способ снизить высокое артериальное давление без лекарств.

Как сообщает местный портал Focus, результаты своих исследований представил руководитель Центра профилактической и спортивной медицины технического университета Мюнхена Мартин Хал.

По словам эксперта, ежедневная 15-минутная прогулка способствует снижению давления на пять-восемь миллиметров ртутного столба. Ученый настоятельно рекомендует добавить к ежедневным упражнениям скандинавскую ходьбу, езду на велосипеде и бег трусцой. При этом он напоминает, что людям с хроническими заболеваниями не стоит перегружать организм чрезмерными физическими нагрузками.

Хал советует пациентам соблюдать нестрогую диету, а именно — сократить потребление колбасы, сыра и хлеба, поскольку эти продукты содержат слишком много соли. Медик рекомендует заменить вредные продукты в ежедневном рационе овощами и фруктами.

Специалист акцентировал, что если все пациенты с гипертонией будут помнить об этих правилах, то количество инсультов и сердечных приступов снизится вдвое.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения пояснила, что симптомы заражения опасным коронавирусом очень похожи на стандартную вирусную инфекцию, поэтому проявляются насморком, кашлем и повышением температуры тела.