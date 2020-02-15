Почему каждое утро нужно есть миндаль - советы ученых

Миндаль улучшит здоровье / Фото pixabay.com

Миндаль – очень полезный сорт орехов. Эксперты рекомендуют съедать по 4-5 орехов каждое утро. Эта полезная привычка поможет сотворить чудо с вашим здоровьем, а именно улучшить пищеварение и состояние сердца, а также снизить вес.

Миндаль – польза

Миндаль содержит множество витаминов, минералов, антиоксидантов и полезных жиров, передает Times Now.

Миндаль называют любимой пищей мозга. Этот орех отличается очень высоким содержанием витамина Е, который влияет на хорошую память и предотвращает снижение когнитивных функций.

"Получая из миндаля суточную дозу этого жирорастворимого антиоксиданта, можно долго поддерживать мозг в активном состоянии, защищать его от появления болезни Альцгеймера", - говорят эксперты.

Кроме того, миндаль снижает уровень "плохого" холестерина в организме. Из-за содержания большого количества магния употребление миндаля нормализует кровяное давление и сахар в крови, которого часто не хватает людям с диабетом 2 типа – его достаточное потребление позитивно влияет на метаболические процессы.

Миндаль при похудении

Миндаль имеет низкое содержание углеводов, при этом орех богат белком и клетчаткой. Эти два веществ увеличивают чувство сытости и снижают общее потребление калорий. Регулярное употребление миндаля каждое утро может помочь похудеть.

"Существуют научные доказательства того, что употребление в пищу орехов ускоряет метаболизм, способствует более активной потере веса. Миндаль также помогает избавиться от жира на животе", - отметили ученые.

Как правильно есть миндаль

Миндаль лучше есть по утрам, предварительно вымочив его в воде. В этом случае орех лучше переварится и увеличится усвоение питательных веществ. Кроме того, после замачивания орех будет легче жевать. Также высвободится фермент, который помогает организму переваривать жиры.

Напомним, диетолог Дэрил Джоффри посоветовал воздерживаться от перекусов бананами с утра на пустой желудок. По его словам, бананы можно назвать природными конфетами. Это фрукт на 25 процентов состоит из сахара. А это значит, что после резкого всплеска энергии человек, который съел банан натощак, очень скоро снова проголодается.