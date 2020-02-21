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Ученые выявили пользу средиземноморской диеты

21 февраля 2020, 06:14

Полезные продукты способны приостановить процесс старения.

Кетогенная диета
Средиземноморская диета способна остановить процесс старения / pohudejkina

Ученые озвучили целительные свойства средиземноморской диеты для людей пожилого возраста.

Группа исследователей из Италии, Великобритании, Нидерландов, Франции и Польши тщательно изучила микробиом кишечника около 600 человек в возрасте от 65 до 79 лет.

Специалисты пришли к выводу, что питание в рамках средиземноморской диеты провоцирует рост кишечных бактерий, который способны приостановить процесс старения организма.

По словам ученых, диета помогает выработать в кишечнике полезные бактерии, что позволит активизировать работу мозга и усилить память. Также в организме происходит процесс подавления воспалительных химических процессов, которые наносят непоправимый вред организму человека.

Эксперты отмечают, что необходимо внимательно относиться к подбору продуктов. В частности, особую пользу несут помидоры, лук и прочие овощи. Они позволят активизировать кишечные бактерии, которые предотвращает потерю физической силы и когнитивные нарушения. А ограниченное количество продуктов спровоцирует потерю физической силы, что особенно характерно для пожилых людей.

Уточняется, что средиземноморская диета должна быть богата фруктами, овощами, орехами, бобовыми, оливковым маслом и рыбой, а также содержать небольшое количество красного мяса и насыщенных жиров.

В пожилом возрасте происходит ослабевание защитных функций организма, и этот процесс позволит скорректировать средиземноморская диета с правильным рационом.

Как ранее сообщалось, немецкий кардиолог озвучил максимально элементарный способ снизить высокое артериальное давление без лекарств.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения пояснила, что симптомы заражения опасным коронавирусом очень похожи на стандартную вирусную инфекцию, поэтому проявляются насморком, кашлем и повышением температуры тела.

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