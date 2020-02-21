Открыта планета, на которой год исчисляется 18 часами

Планета всего лишь на треть уступает нашему светилу по размеру и массе / фото: aspekty.net

Британские астрономы в созвездии Зайца обнаружили уникальную планету, расположенную так близко к своей звезде, что она совершает один оборот вокруг светила всего за 18 часов.

Как сообщил научный журнал Monthly Notices of Royal Astronomical Society, такие планеты в реальности встречаются крайне редко.

По словам профессора Уорикского университета Великобритании Джеймса Маккормака, теоретически можно вычислить такие планеты, но практически их обнаружить крайне сложно. В частности, среди нескольких сотен горячих юпитеров, открытых в последние годы, есть всего семь планет с орбитальным периодом менее дня.

Из-за высокой температуры и необычных условий жизни такие планеты называют горячими юпитерами. Она находится на расстоянии более 1000 световых лет от Земли, по размерам и массе она уступает Солнцу приблизительно на одну треть.

Самая интересная черта этой планеты заключается в том, что ее орбита не обязательно стабильна. Ученые предполагают, что она постепенно сближается с звездой, в результате чего ее "год" за следующее десятилетие сократится примерно на семь секунд.

Напомним, ученые NASA высчитали, когда Солнце превратится в черную дыру, положив начало апокалипсису на Земле.