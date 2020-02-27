Ученые назвали продукты, которые делают мужчин привлекательными

Ученые исследователи симпатии между мудчинами и женщинами / Яндекс. Дзен

В Австралии ученые определили, какие продукты питания в рационе мужчин способствуют появлению привлекательного для женщин запаха.

Как сообщают австралийские СМИ, у 43 некурящих мужчин с хлопковых футболок были взяты образцы пота. Они также заполнили специальные анкеты, в которых рассказали о своем рационе.

К опросам специалисты добавили результаты кожной спектрофотометрии. Ученые по уровню желтизны кожи могут установить ориентировочное количество употребляемых в пищу фруктов и овощей. Более желтая кожа свидетельствует о высоком содержании каротиноидов.

Образцы запахов четырех десятков мужчин дали понюхать девяти некурящим женщинам. Они должны были внимательно изучить каждый запах и оценить его по двум десяткам параметров. Дамам предлагалось наградить каждый аромат соответствующими эпитетами: сладкий, острый, солёный, чесночный, кофейный, мясной и другими.

Исследования показали, что запах пота мужчин, употребляющих много овощей и фруктов, женщины характеризовали наиболее приятными словами: фруктовый, сладкий, цветочный. Чуть менее приятным оказался запах тех представителей сильной половины человечества, которые едят много белковых продуктов: яиц, мяса, сыра, жира. Самым отталкивающим, по мнению женщин, запах пота оказался у тех мужчин, которые в основном придерживаются углеводного меню: то есть, наименее притягательными оказались потребители большого количества сахара, мучных и кондитерских изделий, выпечки, круп и бобовых.

Напомним, в США ученые пришли к выводу, что безопасной нормой для человека является два яйца в неделю.

Как ранее сообщалось, в Германии ученые перечислили продукты, употребление которых перед сном может провоцировать бессонницу.