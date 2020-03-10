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Названа неожиданная опасность компьютеров и смартфонов

10 марта 2020, 04:34

Использование смартфонов и компьютеров может привести к маразму и депрессии.

гаджеты
Ученые посоветовали не пользоваться смартфонами во время работы за компьютером / Фото pixabay.com

Современный мир сложно представить без смартофонов, планшетов, компьютеров. Мы пользуемся гаджетами постоянно – на работе, дома, в транспорте. Ученые предостерегают, что такое чрезмерное использование смартфонов и компьютеров чревато серьезными проблемами для здоровья, вплоть до развития маразма и депрессии.

Какой вред приносит компьютер и смартфон

Все чаще в мире диагностируют нарушение памяти у пациентов в возрасте от 30 до 60 лет. Врачи связывают эту тенденцию с тем, что гаджеты негативно влияют на мозг, перегружая его большим объемом информации.

"Мозг человека не справляется с обработкой таких объемов и превращается в "свалку", – цитирует Nikkei Style директора клиники памяти Окумура Аюми Окумуру.

Как объясняют ученые-нейрохирурги, за упорядочение информации в мозгу отвечает префронтальная кора в лобной доле. Она также отвечает за мышление, принятие решений, контроль памяти и эмоций. Когда информации становится слишком много, работа этих функций может нарушиться. Так, увеличивается количество простых ошибок, падает уровень обучаемости, появляется разочарование и гнев, а также пропадает мотивация и интерес.

Чтобы уменьшить влияние смартфона на мозг, ученые посоветовали не пользоваться смартфонами во время работы за компьютером, приема пищи и просмотра телевизора. Также стоит больше спать - во время сна мозг отдыхает и восстанавливается.

Напомним, ранее группа ученых из Великобритании доказала, что мобильная связь в сети 5G не несет никакой опасности для людей. Кроме того украинцам не стоит беспокоиться из-за нового формата радиоизлучения, так как полномасштабное введение 5G в мире (и в нашей стране) планируется не ранее 2024-го. 

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