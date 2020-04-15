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Из-за Луны Земля вначале была похожа на картошку - астрономы

15 апреля 2020, 20:22

По словам ученых, Земля была плоской потому, что быстро вращалась, и молодая Луна была слишком близко.

небо, Луна
Из-за Луны Земля вначале была похожа на картошку / Reuters

Казалось бы, ученые изучили Землю вдоль и в поперёк, и вряд ли можно узнать о нашей планете что-то новое. Разве что ученые пока никак не определятся, как все же появилась Земля.

В частности, появилась новая версия о том, что вначале Земля была формой похожа на картошку.

Международная команда исследователей при помощи компьютерного моделирования установила, что порядка 4,5 миллиарда лет назад на ранней стадии формирования Земля могла быть не такой круглой, какой знаем ее мы.

На сайте National Geographic появилось любопытное исследование, авторы которого доказывают, что Земля не всегда была круглой. В древности она могла внешне напоминать картофелину, регбийный мяч или фрисби - известный пластиковый летающий диск в форме тарелки.

По словам ученых, Земля была плоской потому, что быстро вращалась, и молодая Луна была слишком близко.

Общепринятая теория гласит, что около 4,5 миллиарда лет назад Земля столкнулась с крупным объектом. В результате этой катастрофы часть материала нашей планеты была вырвана. Из него сформировалась Луна.

Согласно новой модели, молодой спутник нашей планеты в то время находился так близко от Земли, что оказывал на нее очень сильное и странное влияние. По мнению исследователей, Луна на этой стадии была в 30 раз ближе к нам, чем сейчас.

Проведенные расчеты показали, что эта близость могла нарушить равновесие между Землей и орбитальным движением Луны. Это заставило нашу планету вращаться так быстро, что она буквально растянулась и "похудела". Именно тогда, по мнению авторов работы, Земля "очнулась от спячки". На планете активизировалась вулканическая деятельность, начался процесс "драматического горообразования" и начал формироваться ландшафт.

"В первые десятки миллионов лет истории Земли это было невероятно динамичное место. Это был совершенно другой мир, чем люди себе воображают", - заявил соавтор работы Саймон Лок из Калифорнийского технологического института.

По словам ученых, высокая скорость вращения предполагает, что наша планета могла испытать сферическую деформацию и превратиться "во что-то значительно более эллиптическое".

Читайте такжеВ саркофаге любимой подружки египетского фараона нашли уникальную вещьНапомним, ранее сообщалось, в конце апреля к Земле приблизится астероид размером с небольшую планету. Согласно расчетам ученых, сближение произойдет 29 апреля. Астероид получил кодовое название 1998 OR2, его диаметр не превышает 4,1 километра. Учёные максимально тщательно просчитали все риски и вынесли вердикт, что столкновения не случится.

Земля Луна астрономы новости США исследования
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