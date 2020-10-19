"Конец мира наступит в 2020 году": в NASA предупредили о падении астероида

Конец света в ноябре: в NASA названа дата падения астероида на Землю / Открытые источники

2 ноября 2020 ожидается падение на Землю большого астероида. В диаметре он примерно с холодильник – но и такого размера достаточно для серьезного ущерба.

Астероид получил название 2018VP1, пишет NYPost со ссылкой на заявление известного ученого Нила де Грасса Тайсона. Ученые установили, что небесное тело несется к Земле со скоростью более 40 000 км/ч.

В то же время шансы на столкновение Земли с астероидом в NASA оценили менее чем в 1%. По словам физика, если "конец мира наступит в 2020 году, то это произойдет не по вине Вселенной".

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Астероид: новости 2020 года