"Конец мира наступит в 2020 году": в NASA предупредили о падении астероида

Небесное тело несется к Земле со скоростью более 40 000 км/ч.
2 ноября 2020 ожидается падение на Землю большого астероида. В диаметре он примерно с холодильник – но и такого размера достаточно для серьезного ущерба.
Астероид получил название 2018VP1, пишет NYPost со ссылкой на заявление известного ученого Нила де Грасса Тайсона. Ученые установили, что небесное тело несется к Земле со скоростью более 40 000 км/ч.
В то же время шансы на столкновение Земли с астероидом в NASA оценили менее чем в 1%. По словам физика, если "конец мира наступит в 2020 году, то это произойдет не по вине Вселенной".
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Астероид: новости 2020 года
- Ранее астролог рассказал, чего ждать от приближения астероида. По прогнозу Влада Росса, в декабре возможны варианты. Во всяком случае, экшн нам обеспечен.
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Автор: Диана Беловодская