Кроссбаттлы на Голосі країни-13: в воскресенье станет известен полный список суперфиналистов

Дуэли становятся ожесточеннее, а мест в финале - все меньше.

Голос країни-13 - второй выпуск кроссбаттлов / Пресс-служба

В это воскресенье в 21:00 телеканал 1+1 Украина покажет второй выпуск вокальных "кроссбаттлов" европейского сезона Голосу країни. Новый сезон снимается в Варшаве при поддержке польских партнеров и на их мощностях и призван поддержать украинский народ, который демонстрирует силу своего духа и талант по всему миру. Тренерские красные кресла в этом году заняли настоящие суперзвезды украинской сцены Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA.

На прошлой неделе телезрители уже имели возможность увидеть один из двух полуфиналов, которые впервые состоялись в формате "кроссбаттлов". В этот воскресный вечер соревнование между участниками команд продолжится дальше. Напомним, что теперь во время эфира тренер бросает вызов другому тренеру, выставляя своего участника. Звездный наставник должен принять вызов и пригласить на сцену вокалиста из своей команды, который станет достойным конкурентом. На сцене участники по очереди будут петь подготовленные песни, а победителя "кроссбаттла" выберут зрители в зале, путем голосования в специальном приложении. На голосование зрители имеют только 30 секунд, после чего ведущие проекта Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая объявят победителя.

Начнет этот выпуск "кроссбатлов" команда Ивана Клименко. Продюсер вызовет на батл DOROFEEVA. От Клименко на сцену выйдет Вероника Коваленко и споет песню "Біля серця", написанную своим тренером. Для девушки это выступление - шанс доказать всем, что она достойная вокалистка. А еще - показать себя новую, не похожую на ту, что когда-то была в детском Голосі країни. Ее оппоненткой станет Майрамик Авоян, временно проживающая в Германии. Девушка возьмется за немецкий хит в знак благодарности стране, которая ее приютила. Майрамик стремится, чтобы все, кто послушает ее выступление, даже не понимая языка, смогли почувствовать нужные эмоции и энергетику.

"Вероника умеет очень мощно петь, что и показывала в прошлых этапах. Но на этот раз, я попросил, чтобы все мы увидели на сцене сердце. Ей удалось это сделать. Каждая нота вызывала мурашки. Я горжусь, когда так круто поют мои песни", - делится своими впечатлениями после выступления подопечной Иван Клименко.

Кто именно пройдет в суперфинал, станет известно в воскресенье в 21:00.

Далее DOROFEEVA вызовет на баттл Юлию Санину. Надя призналась, что мечтала об этом с самого начала. От своей команды певица представит Эдгара Енокяна. Парень исполнит песню своей наставницы "Кохаю, але не зовсім", изменив ее под себя. Это выступление для Эдгара станет очень ответственным, ведь у певца начались проблемы со связками, поэтому в любой момент голос может его подвести.

"Посмотрим, не подведет ли меня мой голос. Дух точно не подведет, а вот голос", - говорит Эдгар перед выходом на сцену.

Его оппоненткой от команды Юлии Саниной в "кроссбаттле " станет основательница украинского хора в Германии Галина Печенижская. Галина споет всемирно известную песню "Why must we wait until tonight" Тины Тернер. Певица хочет, чтобы после ее выступления каждая женщина почувствовала себя привлекательной и красивой.

Кто еще встанет друг против друга во втором полуфинале, как пройдет их баттл и кто из участников одержит победу, смотрите в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина.

