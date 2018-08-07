"Динамо" - "Славия": анонс матча квалификации Лиги Чемпионов, где смотреть, котировки букмекеров

7 августа 2018, 10:15

Киевские "динамовцы" начнут свой очередной поход в еврокубках матчем против вице-чемпиона Чехии.

Игроки "Динамо" (Киев)

В рамках 3-го квалификационного раунда главного еврокубка – Лиги чемпионов (сезона 2018/2019) – киевское «Динамо» сыграет в Чехии против пражского клуба «Славия». Дата матча – вторник, 7 августа. Начало – 20:30. Стадион – «Эден Арена». Прямая телетрансляция - на канале "2+2"

Работать на матче будет бригада английских арбитров во главе с 39-летним Крейгом Поусоном (арбитр FIFA с 2015 года). Его ассистентами будут Ли Бейтс, Ян Хассин. Четвертый арбитр – Кристофер Кавана.

Ситуация с игроками

Динамо Киев

Наставник киевлян Александр Хацкевич отправился в Прагу с 22-мя игроками в заявке.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Владимир Маханьков;

Защитники: Николай Морозюк, Сидклей, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Витор Буэно;

Форварды: Артем Беседин, Назарий Русин.

Славия Прага

Главный тренер «Славии» Йиндржих Трпишовский решил обойтись в Лиге чемпионов 21-м футболистом.

Вратари: Ондржей Коларж, Мартин Вантруба, Пржемысл Коварж;

Защитники: Владимир Цоуфал, Ярослав Зелены, Майкл Нгадеу-Нгаджуи, Ондржей Кудела, Ян Боржил, Симон Дели, Михал Фрыдрых, Лукаш Покорны;

Полузащитники: Ян Сикора, Яромир Змргал, Йозеф Гушбауэр, Мирослав Стох, Михаил Бэлуцэ, Томаш Соучек, Марко Алвир;

Форварды: Питер Олайинка, Станислав Тецл, Милан Шкода.

Букмекерские котировки.

В конторе «Пари Матч» фаворитом игры считают хозяев поля. На победу «Славии» дают коэффициент 2.6, на ничью 3.05, на победу «Динамо» - 2.90.

С ними в целом согласны коллеги из конторы «bet365». Здесь шансы чехов на домашнюю победу оценили коэффициентом в 2.45. Ничейный исход −3.1, а победа «Динамо» − 3.

История противостояний

В официальных встречах ранее «Динамо» и «Славия» между собой не играли. В их активе значится лишь один неофициальный матч − на тренировочных сборах в феврале 2016 года. К слову, тогда киевляне проиграли пражанам – 1:2.

«Развод» с россиянами

В штаб-квартире УЕФА приняли волевое решение о том, что «Динамо», если оно победит «Славию», то в следующем раунде отбора Лиги чемпионов сыграет против "Аякса" или «Стандарда». К такому пришлось прибегнуть, поскольку благодаря жеребьевке возникла опасность, что киевляне сыграют против победителя пары «ПАОКа» и московского «Спартака».

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Динамо" дважды минимально обыграло своего извечного конкурента - "Шахтер" (Донецк) - в матче за Суперкубок и в рамках Украинской премьер-лиги.

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