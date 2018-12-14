"Пустили врага в дом": ультрас Динамо возмутились из-за призывов болеть за Шахтер в Киеве

Ультрас Динамо возмутились из-за призыва болеть за Шахтер / Скриншот

Ультрас киевского Динамо высказались категорически против позиции руководства клуба о необходимости поддержки донецкого Шахтера в матче Лиги чемпионов в Киеве.

В среду, 12 декабря, Шахтер провел свой заключительный матч ЛЧ на НСК Олимпийский из-за того, что в УЕФА приняли решение о переносе матча из Харькова из-за того, что на Харьковщине было объявлено военное положение.

Перед матчем Шахтера в Киеве президент Динамо Игорь Суркис призывал фанатов прийти на стадион и поддержать "горняков".

"Нас категорически не устраивает политика руководства клуба, которое вместо рекламы матча Динамо и работы с болельщиками, призывает приходить на матч нашего принципиального соперника и болеть за него", — заявили на странице Facebook ультрас Динамо.

"Пустивши ворога до хати, готуйся все йому віддати (Пустив врага в дом, готовься все ему отдать)", - добавили ультрас Динамо.

Отметим, что перед началом матча Шахтер – Лион в Киеве на трибунах киевского стадиона развернули баннер: "Шахтер вам тут не рады".

/ Скриншот

Напомним, ранее сообщалось, что украинские ультрас устроили массовую драку в Чехии.