Четыре украинки попали в основную сетку US Open

US Open / russianweek.ca

В основную сетку женского турнира Большого Шлема US Open гарантированно попали 102 участницы на момент рейтинга от 15-го июля.

В заявку попали 13 победительниц турниров Большого шлема: австралийка Эшли Барти, американки Серена и Винус Уильямс, Слоан Стивенс, румынка Симона Халеп, японка Наоми Осака, немка Анжелика Кербер, россиянка Мария Шарапова, чешка Петра Квитова, представительница Беларуси Виктория Азаренко, испанка Гарбинье Мугуруса, датчанка Каролина Возняцки и Елена Остапенко из Латвии.

В состав участниц турнира также вошли чешка Каролина Плишкова, голландка Кики Бертенс, Арина Соболенко из Беларуси и американки Коко Вандевей и Катрин Беллис.

От Украины в основную сетку попали четыре теннисистки - Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Катерина Козлова.

Турнир пройдет с 26-го августа по 6 сентября на кортах США.

Напомним, что действующей чемпионкой US Open является японская теннисистка Наоми Осака.