Боксера Дадашева похоронят в Санкт-Петербурге

Максим Дадашев / Спорт РИА Новости

Российский боксер Максим Дадашев будет похоронен в Санкт-Петербурге, сообщили в Федерации бокса Санкт-Петербурга.

"Его похоронят в Петербурге. А вот когда это будет и на каком кладбище - мы пока сказать не готовы. Прежде всего нужно, чтобы была запущена процедура перевозки тела покойного в Россию. Тело в Россию должно быть доставлено в течении пяти дней. Хотя мы еще ждем подтверждения. Мама может настоять, чтобы его похоронили в Дагестане, так как Максим там провел ранее детство, но это вряд ли", - цитирует ТАСС представителя федерации.

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Максим Дадашев скончался в США после травм, полученных во время боя, который проходил в ночь на 20 июля. После 11-го раунда команда россиянина решила остановить встречу. Позже он был доставлен в больницу, где у него диагностировали отек мозга. Врачи сделали Дадашеву трепанацию черепа и ввели в искусственную кому. Не приходя в сознание боксер умер.