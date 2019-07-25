Боксера Дадашева похоронят в Санкт-Петербурге

25 июля 2019, 09:43

В течении пяти дней тело боксера доставят в Россию.

Максим Дадашев
Максим Дадашев / Спорт РИА Новости

Российский боксер Максим Дадашев будет похоронен в Санкт-Петербурге, сообщили в Федерации бокса Санкт-Петербурга. 

"Его похоронят в Петербурге. А вот когда это будет и на каком кладбище - мы пока сказать не готовы. Прежде всего нужно, чтобы была запущена процедура перевозки тела покойного в Россию. Тело в Россию должно быть доставлено в течении пяти дней. Хотя мы еще ждем подтверждения. Мама может настоять, чтобы его похоронили в Дагестане, так как Максим там провел ранее детство, но это вряд ли", - цитирует ТАСС представителя федерации.

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Максим Дадашев скончался в США после травм, полученных во время боя, который проходил в ночь на 20 июля. После 11-го раунда команда россиянина решила остановить встречу. Позже он был доставлен в больницу, где у него диагностировали отек мозга. Врачи сделали Дадашеву трепанацию черепа и ввели в искусственную кому. Не приходя в сознание боксер умер.

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смерть новости спорта Новости бокса Максим Дадашев
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