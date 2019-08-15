АЗ Алкмаар - Мариуполь: онлайн трансляция матча Лиги Европы, подробности

АЗ Алкмаар - Мариуполь / sport.bigmir.net

В четверг, 15 августа, еще один представитель Украины Мариуполь сыграет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против голландского АЗ Алкмаар.

Первый матч команд на стадионе Черноморец в Одессе завершился нулевой ничьей. Таким образом, судьба путевки в финал квалификации будет решаться в Гааге, где сегодня команды проведут матч. Матч перенесли в Гаагу из-за обрушения крыши на стадионе АЗ Акмаара, которое произошло в результате сильного урагана.

Где смотреть матч

Матч АЗ Алкмаар - Мариуполь будет показывать телеканал Футбол 1. Начало трансляции в 21:30. Матчу будет предшествовать программа Студия Live, которая на канале Футбол 1 начнется в 21:00. В ней приглашенные эксперты и журналисты оценят шансы команд победить в этом матче.

Кроме того, текстовую трансляцию матча сможете посмотреть на сайте Главред.

Наставник Маруполя Александр Бабич заявил, что хотел бы забитых мячей в ответной встрече.

"Первый матч получился безголевым. Хотелось бы забитых мячей. Нам надо забивать для того, чтобы пройти дальше. Мы уважаем соперника, но мы знаем, как нам сыграть. Нам нужно забить гол и надежно сыграть в обороне как это мы сделали в Одессе. АЗ в первом матче больше контролировал мяч, а мы много работы провели в обороне. Это была наша стратегия. Приведу такой пример. Стоимость нашей команды - 9 миллионов, а игроки АЗ стоят 50 миллионов. Я бы посмотрел как бы АЗ играл против команды выше уровнем. Я считаю, что выбранная нами тактика была оправданна. Сегодня для того, чтобы сыграть удачно нам нужно, как минимум, забить гол", - сказал журналистам наставник Мариуполя.

Главный тренер АЗ Алкмаар Арне Слот оценил шансы своей команды в ответном матче.

"Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков. Я слышал, что 8-9 тысяч человек приедут на игру из Алкмаара. Это было бы фантастически. С такой поддержкой мы выиграем. В Одессе мы увидели, что соперник пытался оказать на нас давление на начальной фазе атак, но затем мы смогли выйти из-под их прессинга и контролировать мяч. Сегодня жду такой же игры. Было бы неплохо, если бы мы реализовали свои моменты. Я оцениваю наши шансы очень высоко. Сегодня мы докажем, что заслуживаем играть в Лиге Европы", - сказал Арне Слот.