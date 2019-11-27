"Не хочу его видеть в своем штабе": жесткий конфликт в сборной Испании

Луис Энрике, вернувшийся к должности главного тренера сборной Испании, заявил, что не хочет видеть в своем штабе Роберта Морено.
Луис Энрике вернулся в сборную Испании и заявил, что не хочет видеть в своем тренерском штабе Роберта Морено.
Специалист заявил, что не удивлен произошедшей ситуации.
"Была встреча с Робертом Морено, на которой он сказал, что хочет поехать на чемпионат Европы и что он готов стать ассистентом, если я решу вернуться, но после Евро. Это не удивляет меня, я понимал, что такое может случиться", - цитирует Энрике Marca.
Он добавил, что для него это проявление нечестного отношения, поэтому он больше не хочет видеть его в своем штабе.
"Для меня это проявление нечестного отношения, я бы такого не сделал. По моему мнению, чрезмерные амбиции не является добродетелью, это большой недостаток. Я могу понять такую позицию, но не разделяю ее. Я больше не хочу видеть такого человека в своем штабе. Я выгляжу сильным и чувствую, что готов к работе", - сообщил наставник.
Морено работал ассистентом Луиса Энрике в Роме, Сельте, Барселоне и сборной Испании. После ухода Энрике из-за тяжелой болезни дочери стал главным тренером "красной фурии" и вывел ее на Евро-2020.
Напомним, сборная Украины сыграет в группе С, которую принимают Амстердам и Бухарест. Одним из соперников стала сборная Нидерландов.