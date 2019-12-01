"Сильная команда": тренер сборной Австрии отвесил комплимент украинским футболистам

Франко Фода прокомментировал результаты жеребьевки на Евро-2020/ Фото kicker.de

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода сделал комплимент украинским футболистам и тренеру сборной Украины Андрею Шевченко, комментируя результаты жеребьевки на Евро-2020.

"Украина - это прекрасная команда, в составе которой выступают сильные исполнители. Украина очень удачно прошла квалификацию. Также отмечу сильного тренера, который возглавляет украинскую сборную", - цитирует тренера сборной Австрии Футбол 24.

Однако, сравнивая Украину и Нидерланды, Фода отдал предпочтение голландцам.

"Они (сборная Нидерландов, - Главред) немного сильнее. Многие из футболистов выступают в лучших командах мира: в Барселоне и Ювентусе. Не хотел бы выделять кого-то среди украинцев. У вас вообще сильная команда, которая обладает хорошей командной скоростью", - добавил Фода.

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Напомним, 30 ноября состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020. Сборная Украины узнала, с кем она столкнется в группе С, помимо Нидерландов. Это Австрия и победитель пути D Лиги наций (Грузия, Беларусь, Косово, Северная Македония). Матч первого тура в группе C с Нидерландами сборная Украины проведет 14 июня в Амстердаме. 22 июня украинцы сыграют против Австрии.